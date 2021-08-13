金山人語／與病毒共存：宿命與果報

張文宏醫生一句「與病毒共存」，在中國 引起軒然大波。

張文宏說，世界上大多數病毒學家都認為，新冠肺炎病毒是一種「常駐病毒」，世界要學會與它共存。從疫情 發生到現在，我們經歷過的防疫 抗疫還不是最艱難的，真正艱難的，是「需要長期與病毒共存的智慧。」

張文宏所說的，只是眼下疫情發展的現實。

中國抗疫，從一開始就是以「清零」為標的，只要發現一例感染者，便採取「圍追堵截」的人海戰術，封門封戶封小區，直到找出所有感染者以及感染源。這種做法，社會及個人成本巨大，但對短時間內阻止疫情擴散，確有立竿見影之效。但由於社會的廣泛交往和流通，以及病毒本身在傳播過程中不斷出現變異，單純的封鎖和追殺政策，難盡全功。目前的疫情反復，不管是外部傳入還是本地病例，都證明「清零」政策的侷限。

不過，中國應該慶幸，在一些人只為現行政策辯護、另些人沉默自保的當下，有張文宏這樣睿智又敢言的專家， 不懼蜂擁而上的「愛國者」的圍剿，頂著「漢奸」、「美國狗」的罵名，勇敢站出來，提醒執政者調整現行政策，呼喚世人作好長期防疫準備。

問題還遠不止現行政策，「與病毒共存」表達的對人類現狀與未來的憂患與關切，遠超出新冠疫情。因為，就算新冠疫情結束了，其他的致命病毒也可能不期而至，並快速傳播蔓延。

著名醫療期刊「柳葉刀」早就提醒，氣候變遷將是全球人類21世紀最大的健康威脅。幾乎所有公衛和醫學研究也都指出，人類自身行為導致的地球暖化，是許多流行疫病的元兇。環境的破壞已經造成，災難的發生便是早晚的事了。「與病毒共存」，不是從外部強加給人類的，而是人自身行為的果報，人類咎由自取。

科學家指出，隨極地冰層融化，凍土層釋放的甲烷和二氧化碳將加遽暖化，更重要的，凍土層下的古老病毒也隨之釋放出來，尋找新宿主。人類不會是唯一的受害者。2016年在西伯利亞現蹤的炭疽桿菌，致二千多頭馴鹿突然死亡和100多人送醫，即是前例。

氣溫升高，微生物生長周期改變，發生在南方的熱帶疾病，開始在北方流行。而每種野生動物都帶有病毒，高溫、火災引發的動物遷徙，都使其接觸到以前不曾接觸的其他動物，為病毒擴散提供新的機會，並將跨物種由動物傳染給人。

美國防疫隊長佛奇說，人類已進入「大流行病時代」，新冠疫情只是開始。不管喜歡與否，「與病毒共存」將是人類無可逃避的宿命。