金山人語／打疫苗 公司給$1000？

佛羅里達州28歲男子戴維斯（Marquis Davis）死前的願望是出院後去打Covid疫苗。但他未能如願，7月26日死在醫院。他入院第六天醫師就宣告無可救治，當他對妻子說，願意改變心意去打疫苗時，她心如刀割，因為一切都已太遲。

妻和教會決定替他完成心願，告別式成為打疫苗和採撿活動，願他的死能救回一些人。

看到這悲傷故事，速查常傳出拒打疫苗的佛州目前數字如何：完成兩劑者49.75%。自我感覺良好的咱們加州 呢？也不過53.73%。

正面臨罷免壓力的加州州長紐森已公布，今起到10月15日，大學 、托兒所除外，幼稚園到高中的教育工作者都要打疫苗，否則就定期接受檢測，加州算是開出全美第一槍。

一些朋友面臨至親不願打疫苗的憂心，外界難以想像。一位醫界的母親 ，女兒一家住外州，不打疫苗，但家中有不足歲嬰兒，母乳應有助幼兒防疫，但這對年輕人心意堅決，父母勸說都無效，幾乎要傷感情。

也有朋友開車回父母家親自勸說打疫苗，甚至都「騙」到了打針現場。但老人一知真相，立刻起身走人。

南方某州一家公司已有600多名員工染疫，公告凡出示打過兩劑疫苗者就可領1000美金。紐約市打疫苗可領100元已令灣區人羡慕，1000元重賞當有勇夫吧？

對照世上許多地方的人卻無疫苗可打，心急如焚，美國 情況難以想像。中國單日本土病例破百，國務院就通令各地 「不缺一戶，不漏一人」 ，要求檢測人數在500萬之內的須兩日內完成，人數大於500萬的，也要在三日內完成。

美國如此，中國那樣，有如兩個地球。

對於有人死不肯打疫苗，很多人很憤怒。聽聽反方怎麼說？

紐約時報發動記者實名電訪全美各州不願打疫苗者說法，播客上有原汁原味的對話。其中一位匹茲堡附近，38歲的單親父親（女兒才7歲）受訪第一句話就是：「我並不是一個瘋子。」他的工作是編寫教材。他說自己從不是趕著去跟隨大眾行為的人，他向來是走在後段。疫苗常有新消息，讓他覺得仍在變化，所以除非有狀況出現推他一把，他還不想自動往下跳（ 施打疫苗）。

也有人拒打是因為FDA尚未正式認證疫苗。或者打流感疫苗 曾病了幾天，或自認自我防護良好，戴口罩且不出門，身體狀佳。沒人承認反科學或者反醫學。

資訊分分秒秒傳播，疫苗的知識和偽知識時時翻新，台灣作家九把刀岳母說是打疫苗四天後就死了，如今大家都在等解剖，要知道是否疫苗惹禍。但知道又如何？

大陸檢疫強勢令人畏懼 ，美國對個人選擇的尊重則令人覺得軟弱無奈。生活在猜疑和不平的情緒裡，你終於發現疫苗能解決的問題，只是部分而己。