喝咖啡 邊吃青菜，也許不習慣，但可以分開不必同時吃喝。現在不是談美食，是談防疫 ，特別是預防新冠肺炎 Covid-19。疫苗防疫毋庸置疑，但學者們也另外從「病從口入」的角度研究，那 Covid-19 可不可能與飲食關連？學者發現了喝咖啡與吃青菜跟疫情 關係密切，常喝咖啡可以減少 10% 的感染機會，常吃青菜可以減少 12% 的感染機會，那咖啡加青菜能不能稱得上「美食」？

Northwestern 大學醫學院 Marilyn Cornelis 教授，認為 Covid-19 既然是呼吸道感染，免疫系統必扮演重要角色，而一個人的營養關係著免疫，所以進一步研究已知增進免疫的食物，能不能與 Covid-19 關連。研究需要樣本，教授與研究學者借用英國生物銀行 (Biobank) 2006-2010 年間 38,000 人的飲食資料，與 2020 年 3 至12 月疫情做比對的分析研究，這些人有 17% PCR 確診。

一般對飲食有習慣性的底線，可能維持多年，研究人員列出七種飲料與食物作為分析的底線，包括咖啡、茶、有脂魚類、處理過的肉類、紅肉、青菜類，經過多次參數整，計算出幾種飲食與疫情有明顯的關連。每天喝一杯以上的咖啡，染病機會就只有 0.90；每天吃四分之三份以上的青菜，染病機會減為 0.88；而每次食用四分之一份處理過的肉，染病機會就增加到 1.14，但少量食用並無影響。

對有脂魚類與紅肉，並沒有偵測到有特別的地方，但茶與咖啡都含有咖啡因，茶卻沒有顯著減少染病機會，研究人員推測可能是茶裡的咖啡因含量少於咖啡，而且咖啡中還有茶中沒有的成分，但真正的原因需要進一步研究，不過這與美國對慢性病患飲食的建議相同。研究人員說這些資料有十幾年的差異，如果發生在疫情剛流行之前，那結果會更明確，但這是目前僅能找到的大批資料。

另一有趣的發現，是幼兒經母乳過的人，染病機會減為 0.91。Cornelis 教授說幼兒的營養是以後成長的重要因素，很多研究把母乳與預防成年慢性疾病關連，對 Covid-19 或許也是一種保護，但無法知道要哺乳多長時間才產生影響，因為資料內容並沒有記載。又資料多為個人自行申報的食用種類與食用量，卻未有使用了多久的時間，所以研究結果僅是關連性，並不代表特定食物對 Covid-19 有預防效果。

當然這也是研究人員的疑問，也是研究結果的美中不足，因為無從明確知道喝多久咖啡才有 10% 的抗疫效力，吃多久青菜才有 12% 的抗疫效力。另有學者指出研究沒有包括疫情中的防護，例如是否群聚、保持社交距離、戴口罩等動作，都會使飲食的單項影響產生偏差。更有學者反駁，認為飲食可隨時間改變，對 10-14 年前的習慣影響今天的染疫比率，持高度懷疑。

William Li 醫師，血管新生 (Angiogenesis) 基金會主席、也是 Eat To Beat Disease 一書的作者，以倡導吃出健康著名，說這項研究是很有趣的關連，但不是決定性的結果，咖啡的使用早在疫情大流行之前就有記載，而 Covid-19 受很多因素影響，Cornelis 教授的研究會讓我們思考為什麼，以及怎麼樣進一步的嚴謹研究。不過這仍是正確的方向，幫助我們認知「食物如藥」的概念，免疫系統極其複雜，食物的影響力不過觸及皮毛。

Cornelis 說，如果房間裡的十個人之有人確診，喝一杯咖啡不足以抵擋病毒，還是依照疾管局的指示為上策，但好的進食習慣如多吃青菜、減少處理肉類，也可以保護自己。

Covid-19 疫情肆虐，Cornelis 教授從飲食著手尋找關連，研究結果或不完備，卻奠定進一步研究的基礎，也同時告訴大家，咖啡加青菜的確有一些防護作用。