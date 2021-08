金山人語／美國抗疫希望所在

今年8月第一星期,全美的單日平均確診破10萬例,比7月初單日1.1萬超過9倍。短短一個月如此暴增,實在令人驚心動魄;美國 衛生官員日前說,美國「無法控制」Delta病毒擴散(We are failing to contain the Delta variant),國家正「面臨崩潰」,反映疫情 凶險。

美國防疫隊長佛奇說,未來四、五周,單日確診可能增至20萬。另有研究更預測,今秋的單日確診可能上升至30萬例。情況比今年初更嚴重。去年11月,全美單日確診首破10萬,今年1月7日單日確診25.4萬,達歷來最高。

下月4日至6日的勞工節長周末將是一大考驗,美國人如再次空群而出,放棄社交距離,又不戴口罩,單日確診就真的可達到20萬、30萬之數。

疫情暴起,Delta大舉來襲,美國人又喜歡社交,不喜歡口罩,接著下來該如何防疫,才能避免災難?有兩個明確的目標,朝著這兩個目標用力,才有可能減輕疫情。

第一個目標:群體免疫。專家一直說,全美只要有70%的人接種疫苗 ,就可達到集體免疫的效果,因為接種者愈多,愈有助於抑制病毒傳播。拜登政府原以7月4日為期,希望達成這個目標;但至今為止,只有約60%的人接種了一劑,接種了兩劑的也只有約50%。

但群體免疫的目標遇到最大的難題是:不少美國抗拒接種,CDC最新的數據顯示,仍有9300萬符合資格的人沒有接種;那麼多人不願接種,要達到群體免疫就很難。怎樣才能使這些人接種?這可能是美國目前最需解決的問題。

佛奇說,隨著學校開課和職場恢復上班,最有效的辦法就是,由學校和公司下令,學生和員工必須接種,才能上學和上班。加大、州大和Google都已作出這樣的要求。

第二個目標:有必要推出克制Delta的疫苗。輝瑞和莫德納兩家公司都說,他們的疫苗對Delta有效,但有效期六個月,因此很快就要注射第三劑。輝瑞的CEO日前表示,不需調整現有疫苗,因為三、四個月之後,可能再有新的變種病毒出現。

但近來愈來愈多消息說,接種了疫苗的人仍然確診,例如日前一則消息說,麻州74%的新確診病人,都是已接種過疫苗的人。這種情況使更多人感到懷疑,抗拒接種,因此有必要生產專門克制Delta的疫苗,唯有推出克制Delta的疫苗,才有希望徹底擊敗Delta。

輝瑞和莫德納應針對Delta,在現有疫苗上作出調整,就算數個月之後,再有新的變種病毒出現,Delta疫苗也仍然可能適用。