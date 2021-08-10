金山人語／美國抗疫希望所在

今年8月第一星期，全美的單日平均確診破10萬例，比7月初單日1.1萬超過9倍。短短一個月如此暴增，實在令人驚心動魄；美國 衛生官員日前說，美國「無法控制」Delta病毒擴散(We are failing to contain the Delta variant)，國家正「面臨崩潰」，反映疫情 凶險。

美國防疫隊長佛奇說，未來四、五周，單日確診可能增至20萬。另有研究更預測，今秋的單日確診可能上升至30萬例。情況比今年初更嚴重。去年11月，全美單日確診首破10萬，今年1月7日單日確診25.4萬，達歷來最高。

下月4日至6日的勞工節長周末將是一大考驗，美國人如再次空群而出，放棄社交距離，又不戴口罩,單日確診就真的可達到20萬、30萬之數。

疫情暴起，Delta大舉來襲，美國人又喜歡社交，不喜歡口罩，接著下來該如何防疫，才能避免災難？有兩個明確的目標，朝著這兩個目標用力，才有可能減輕疫情。

第一個目標：群體免疫。專家一直說，全美只要有70%的人接種疫苗 ，就可達到集體免疫的效果，因為接種者愈多，愈有助於抑制病毒傳播。拜登政府原以7月4日為期，希望達成這個目標；但至今為止，只有約60%的人接種了一劑，接種了兩劑的也只有約50%。

但群體免疫的目標遇到最大的難題是：不少美國抗拒接種，CDC最新的數據顯示，仍有9300萬符合資格的人沒有接種；那麼多人不願接種，要達到群體免疫就很難。怎樣才能使這些人接種？這可能是美國目前最需解決的問題。

佛奇說，隨著學校開課和職場恢復上班，最有效的辦法就是，由學校和公司下令，學生和員工必須接種，才能上學和上班。加大、州大和Google都已作出這樣的要求。

第二個目標：有必要推出克制Delta的疫苗。輝瑞和莫德納兩家公司都說，他們的疫苗對Delta有效，但有效期六個月，因此很快就要注射第三劑。輝瑞的CEO日前表示，不需調整現有疫苗，因為三、四個月之後，可能再有新的變種病毒出現。

但近來愈來愈多消息說，接種了疫苗的人仍然確診，例如日前一則消息說，麻州74%的新確診病人，都是已接種過疫苗的人。這種情況使更多人感到懷疑，抗拒接種，因此有必要生產專門克制Delta的疫苗，唯有推出克制Delta的疫苗，才有希望徹底擊敗Delta。

輝瑞和莫德納應針對Delta，在現有疫苗上作出調整，就算數個月之後，再有新的變種病毒出現，Delta疫苗也仍然可能適用。