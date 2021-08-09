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金山人語／「疫情奧運」與「原爆之局」

周喆

延期一年的2020夏季奧運會，日前在東京順利閉幕。雖然籠罩在新冠疫情陰影下，各國運動健兒在為期半個月的時間仍全力拚搏，用精采的表現和亮麗成績為全世界觀眾詮釋「最高、最快、最強」的奧林匹克精神。美中兩國的金牌榜首大戰，更是將懸念維持到最後一天。

世界各地都面臨Delta變種病毒引發的疫情反彈。日本也不例外，東京地區感染病例居高不下。東奧能否舉行，曾經再度成為疑問。日本國內不乏「這都什麼時候了，你們還要辦奧運會？」的質疑聲浪。

然而面對巨大壓力，主辦方克服種種難以想像的困難，終究把「疫情奧運」辦成了。尤其是期間沒有出現大規模群體感染，非常難得。全世界應該向他們鞠躬致謝。東奧很可能以「史上最特別的奧運」載入歷史。

東奧閉幕之際，想起另一次載入歷史的體育事件。地點也是日本。時間則是76年前也是這個時段。那就是「原爆之局」。

1945年8月6日，第三期圍棋本因坊戰決賽第二局在廣島市舉行。當時二戰末期，窮途末路的日本滿目瘡痍。數日前第一局，賽場就遭美軍飛機掃射。當時也有很多質疑「這都什麼時候了，你們還有心思下棋？」

但是第二局還是如期舉行，只不過從廣島市中心移到近郊。棋局剛進行到一半，原子彈爆炸了。兩位對局者橋本宇太郎被氣浪甩出室外，岩本薰倒伏在棋盤上。裁判長瀨越憲作則端坐不動。

核爆過後，他們只是將對局室簡單清掃一下，將散亂的棋盤重新整理好，棋局繼續進行。完全不顧當時廣島市中心已被夷為平地，幾天前第一局比賽的地點更已蕩然無存。

如果這不叫「生死置之度外」，什麼才是?

「大難不死，必有後福」。經歷「原爆之局」三人，岩本薰活到97歲，橋本宇太郎活到87歲。只有瀨越憲作於1972年自殺。

瀨越是吳清源的老師。關門弟子曹薰鉉因為回國服兵役而離去，據信是瀨越自殺的主因。他的遺言是「一定要把曹薰鉉帶回來」。

曹薰鉉以前常餵食的瀨越家的一隻狗，在主人自殺後也絕食而亡。曹薰鉉後來聞訊，硬漢不禁流淚。

核爆當天，不但有「原爆之局」， 廣島還誕生了一個叫坂井義則的男嬰。他就是1964年東京奧運會開幕式主火炬手。如果說1964年東奧是日本走出戰爭廢墟經濟騰飛起點，希望2021東奧成為人類戰勝疫情的起點。

「疫情奧運」到「原爆之局」，看到的是一種「求道」精神。在這種精神面前，哪國金牌更多、體制更優越，都不那麼重要。

東京奧運 疫情 日本

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