金山人語／李顯龍的忠告

對於目前陷入僵持的美中關係，李顯龍的一席話，可謂苦口婆心。

在本周一場安全論壇上，李顯龍直言提醒中國 ，「東升西降」的看法是錯的，美國 遭遇暫時困難，但切莫以為「美國正在永久衰落」。他舉華裔獲諾貝爾獎為例指出，美國可以吸引全世界人才為己所用，「有時，美國似乎在朝著不可挽回的錯誤方向前進，但之後，美國能重塑自我重新振作。」

換言之，這些華人若在中國的環境，不會取得同樣成就；而美國可以重振，因制度使然。東升西降的情形，並非真實情形。

但李顯龍也告誡美國，與中國為敵是危險的。

拜登上任，延續了強硬的對中兩手策略，一方面加強意識形態攻勢，將中共 與人民區分開，另方面加強與盟友合作，國際上孤立打壓，試圖像拖垮前蘇聯那樣拖垮中國。

李顯龍認為，此路不通。中國不會像前蘇聯一樣「消失」，這是一個充滿活力並決心要在世界佔一席之地的國家，有足夠力量抵禦圍堵。同時，中國人的民族自信，雖由灌輸而來，但也已化作深深的信念，他們真誠相信他們被踐踏過，並決心記住過去，繼續前行。挑撥人民和中共關係的作法，不會奏效。

李顯龍的告誡，讓人想起其父李光耀近二十年前對中美兩國的觀察。

李光耀認為，美中在西太平洋爭奪主導權的競爭，將貫穿21世紀，中國最終將在GDP上超美，但中國創新能力可能永遠趕不上美國，中國文化本身不容許思想意見自由的交流。中國可以最大，但美國仍將最強。

李光耀還斷言，中國不會擁有自由民主制度，「中國想按自己的方式被世界接受，而非作為西方社會的榮譽會員。」期待中國出現民主革命，大錯特錯。中國可能會嘗試所有辦法以實現現代化，但絕對不會嘗試一人一票的民主制度。共產黨相信，只有壟斷權力，才可維持穩定。

李氏父子的美中觀察，可謂一脈相承。但有一點，父親的預測可能需兒子糾正。

李光耀擔心並提醒中國領導人，貫輸太多民族復興與愛國主義，恐帶來不穩定，但他仍然期待，中國會吸取德日俄的教訓，避免任何損害中美關係行為，因為挑戰美國及自由民主世界，將會毀掉中國的和平崛起。

然目前態勢，不幸正走向李光耀當年的擔憂。由此可理解，李顯龍告誡美中後，不忘提醒世界，從政府到民間，美中目前都彌漫強烈的對抗情緒，一旦美中發生衝突，不僅對兩國，對全球都是一場災難。而扭轉局勢，重塑互信合作，需要兩國領導人展示「政治家風度、勇氣和領導力」。

李顯龍的告誡，盼能引起兩國領導人警覺。