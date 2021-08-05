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台灣新偶像：奧運選手

黃美惠

疫情嚴重時有人說，生活是否回復常態，看大賣場Costco是否恢復現場試吃就知道了。

果然前陣子已恢復。見到林婆婆又出來在矽谷一家Costco擺試吃攤，驚覺已一年多沒見到她。她把餅乾放在小紙杯裡，工作單調，仍很有興致地做著。

向她問安，她看出我是熟面孔，說一切都好，家人如常。問她「重出江湖」有沒有加工資？她搖搖頭說並沒有，但能出來好過悶在家。「看新聞都是壞消息，把整個心情都看壞了。」決定出外打工，遠離壞消息。想到媒體讓人心情低落，身為其中一員，心中有憾也有感。

但最近奧運新聞領軍，出現少數仍能振奮人心的新聞，勝利可以寫，輸的故事還更好看。台灣人看到子弟奪牌，又哭又笑，那是正面的淚，沖掉些許疫情讓全台警戒又打不到疫苗的悶氣。

做為僑胞海外觀戰，發現對家鄉的體育現況其實相當陌生。奧運開幕式，180公分的台灣代表隊掌旗官盧彥勳十多年前來過矽谷幾次，市場賣雞的父親於2000年他職網生涯正待展開時心肌梗塞遽逝，他因為沒有錢，既沒有教練也沒有防護員。我到El Camino大道的汽車旅館去採訪他，知道他常隻身出賽，靠著熱心的台僑用個人的力量在為他加油、支援。他的第一個後援會是在矽谷成立的，大家曾交50、100美金去參加籌款餐會。

後來他成為台灣網球一哥，東京奧運後正式退休，回台灣的長榮班機上，機長廣播稱他台灣的驕傲，「台灣人感謝你」，這讓盧彥勳說不出的感動。如今他要退休，大家才知道七年前高雄氣爆，正在海外比賽的他曾把拿到的獎金50萬台幣默默捐出給受災戶。沒有比這種「善的循環」更給人溫暖和希望。

台灣運動員捐出獎金作公益的很多，舉重女神郭婞淳透露退休後最想回鄉開早餐店，讓學弟學妹每天吃飽飽再上學。她曾是家中沒錢吃飯、打電話向教練求助的窮孩子，但她也曾經捐出獎金為台東聖母醫院買救護車。

這陣子台灣人的偶像不是藝人富商，而是大家原本都不知道名字的青年運動員。體育競技很公平，再有錢的國家，馬拉松不見得跑得贏非洲運動員。五年的努力，因賽前訓練受傷，讓英國男子200公尺選手Adam Gemili無法上場，他選擇「走」完全程；大家也許不知道最終誰拿了金牌，可都記住了Gemili邊哭邊走在東京田徑場的身影，為他喝采。

奧運新聞好看就在這裡。日本今年辦奧運真辛苦，但也多虧這場千辛萬苦的2020奧運，讓很多原本為疫情鬱悶的人心情提升。

我跟大賣場試吃員林婆婆講，回家記得看奧運新聞啊。

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