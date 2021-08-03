金山人語／東奧美國 今不如昔

今年東京奧運 ，台港都有表現。王齊麟和李洋贏羽球男雙，郭婞淳奪女子59公斤級舉重金牌，香港的張家朗奪花劍金牌，何詩蓓連得女子100米和200米自由泳銀牌，都是漂亮之作。其中「麟洋配」擊敗大陸對手，更讓不少人大感痛快；張家朗一劍定天下，更在政治敏感的香港成為大新聞。

香港現場轉播張家朗的決賽之戰，市內商場人群聚集觀戰，當張家朗奪金時歡聲雷動，到頒獎奏中國國歌時，人群大喝倒彩，還大叫「We are Hong Kong」。警方進行調查，逮捕一男，理由是：侮辱五星旗。

整體來說，東奧今不如昔，原因不只是疫情，以致現場沒有觀眾，氣氛嚴重受損，更因為比賽實在比前遜色。歷來奧運，前半以游泳 為焦點，後半則以田徑為主，但今年的游泳和田徑都不及過去三屆。

以田徑而言，過去三屆有飛人波爾特(Usain Bolt)壓陣，他是連續三屆100米和200米的金牌得主，至今仍保持這兩項的世界紀錄，100米是9.58秒，200米是19.19秒。今年贏得100米金牌的是一名沒有什麼人認識的義大利人，成績是9.80秒，成績雖然不錯，但與波爾的紀錄相差甚遠。

以游泳言，過去一直是美國 獨大，但今年美國游泳隊明顯不比從前。2004、2008、2012和2016四屆，都有奧運史上最傑出泳手的菲爾普斯(Michael Phelps)參賽，分別得6金、8金、4金、5金。今年美國男子隊雖有德萊塞爾(Caeleb Dressel)，但整體比前大為遜色。

截至2日，美國總共得64個獎牌(包括22金)，其中30面都是游泳獎牌，11金都是游泳項目。美國女子泳隊比男隊更失色；今年澳洲女泳隊崛起，共贏得11金，全面壓倒美國。

今年的女子100米短跑是東奧的一大亮點。牙買加包辦金銀銅，奪金的是赫拉(Elaine Thompson-Herah)，成績10.61秒，破世界紀錄；曾是2008和2012兩屆100米金牌得主的普萊斯(Shelley Fraser-Pryce)得銀。

特別精采的是，起步時，普萊斯反應快，略為領先，但30米至50米，赫拉已追平；由50米到70米，兩人齊頭並進；但70米後，赫拉竟在高速之下，仍能再提速，擺脫普萊斯；抵達終點時，贏了普萊斯5米。5米之差，在短跑而言是巨大距離，反映出赫拉最後30米爆發的驚人速度，史上少見。

同樣罕見的是，美國男子長途泳手芬克(Bobby Fink)，連奪1500米和800自由泳兩項金牌，他使用的後來居上戰術讓人嘆為觀止。以800米為例，他前750米都一直落後，只保持在第三名，但到了最後一次轉身之後，他開始爆發，以游100米的速度推進，超過兩名領先者，抵達終點時，贏了第二名約5米。