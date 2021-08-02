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金山人語／疫情下奧運依然精采

周喆

因新冠疫情延遲了一年的2020夏季奧運會，終於在萬眾期待下於7月23日在東京開幕了。一位少年時代同窗，如今旅日多年、已經是爐火純青的「老東京」，在朋友圈裡這樣說：「經歷艱苦萬難的這一刻終於到來。看著開幕式現場直播，心情與其說激動，更像是悲壯」。

老同學的這段話確實能代表許多人的心情。此時再糾結開幕式節目是不是精采、氣氛熱鬧還是冷清、有多少世界領袖出席，都已經毫無意義。經過那麼長的等待、那麼多人的付出，能看到東奧開幕的這一刻，我們都是贏家。

東奧賽程已過半，正漸入佳境。雖然距離閉幕還有一個星期，已經出現了許多令人難忘的經典場面。

疫情下的奧運注定不一樣。今年的東奧似乎少了一些火爆，多了一些快樂與理解。可能是大家都很珍惜這次得來不易的奧運會。選手在賽場上盡情享受體育，台下觀眾也不再只關心誰金牌榜第一，也多了幾分包容。

大熱門美國男籃、美國女足、中國女排，東奧首戰都爆冷輸球。但是無論媒體還是觀眾，反應大都是「沒關係，後面的比賽打好了就行」。

美國體操名將拜爾斯退賽，也沒有受到過多苛責。大家都對運動員承受外人難以想像的壓力表示理解。

拜爾斯退賽之後，美國小將李蘇妮挺身而出，拿下女子體操全能金牌，頓時成為熱點。她的亞裔面孔和苗族背景，更是引起世界媒體的興趣。這也是繼2008年克林伊斯威特的電影「Gran Torino」之後，Hmong這個略帶神祕色彩，有這自身獨特歷史的美國少數族裔群體，再一次受到關注。

30歲的奧地利業餘車手、數學教授安娜奪得公路自行車賽金牌，令人驚嘆之餘也反思：也許這才是奧運精神真諦？

更驚豔的是前中國乒乓國手，現年58歲的上海阿姨倪夏蓮，代表盧森堡參加東奧會，成為年齡最大的選手。倪大姐老當益壯，與比她小41歲的南韓天才少女大戰7局，僅以3：4惜敗。

當年第一次看倪夏蓮打球，她還是個稚氣未脫的小姑娘，卻已在1983年世界錦標賽上，為中國隊拿下女子團體和混合雙打兩項冠軍。如今看到遠離故鄉多年卻鄉音未改，總是自豪地稱自己「土生土長上海人」的倪夏蓮依然馳騁在自己熱愛的賽場上，為每贏得一分而真情雀躍歡呼，真想用上海話為她點個讚：「阿姐，儂結棍！」

讓我們在餘下的賽程一起為選手加油，期待他們以更快、更高、更強的表現，為奧運會留下更多美好回憶。

美國 奧運 中國

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