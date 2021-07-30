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東奧／李蘇妮奪金圓夢 曾買不起平衡木 父親手為她造一個

「病毒載量一樣多」接種疫苗者 恐參與Delta變種傳播

金山人語╱星際遷徙 只是「傳說」

劉玉昕

人類可以飛出地球，另尋棲息地嗎？

在全球各地災難不斷，疫情、洪水、山火此起彼伏的當下，相信許多人會提出或想到這樣的問題。

本月初，維珍銀河創辦人布蘭森搭乘自家火箭飛機，到太空邊緣兜風。20日，亞馬遜創始人貝佐斯也帶親兄弟登上「藍色起源」航天器，到大氣層外繞了一圈。維珍推出的太空之旅，25萬元一張的船票，據說已預訂出600多張。

太空旅遊不再是夢，也強化了人們「星際遷徙」的夢想：當地球災難來臨時，人類可以集體逃亡，移民另一星球。

星際遷徙最熱衷鼓吹者，當屬已故著名科學家霍金。

霍金認為，由於人類「自私與貪婪」的基因，掠奪戰爭將愈演愈烈，加上人口過剩，地球資源終將有耗盡那一天。為防末日到來，人類不能將雞蛋放在一個籃子裡，將賭注押在一個星球上，而應向太空擴張，尋找新的宜居星球。「避免世界末日，最好的方法就是移民太空。」

霍金對人性及地球危機的看法，雖然悲觀，卻正中要害。戰爭尤其核戰爭的威脅，並未解除；因貪婪而導致的過度開發，使地球生態嚴重破壞。氣候暖化、海平面上升、病毒傳播等，不再是科學家的警告，而是全球各地每日須面對的殘酷現實。照此下去，霍金預言的末日，終有一天會成為現實。

但是，霍金的逃離方案，卻未必可行。

諾貝爾獎得主、天文學家梅耶（Michel Mayor）1995年發現第一顆可能有生命存在的太陽系外行星，自那以後，科學家相繼發現了逾4000顆類似星體。但梅耶說，所有這些星球，都不是人類可移居之地。離地球最近的，相距也有數十光年。直到地球毀滅那天，人類恐怕都造不出可以載著人類飄越浩瀚太空的諾亞方舟。

因此梅耶提醒，逃離地球之說只是痴人說夢，太過瘋狂。除了地球，人類事實上永遠無法遷徙到太陽系外任何一顆行星上；與其向外探求，不如反省自己，認真面對氣候變遷等問題，好好呵護地球。

有人諷刺「遷徙說」：就好比身處正慢慢燒毀的房子，不急著想法救火，反而上網為未來可能入住的豪宅挑選家具。

而霍金理論的內在矛盾還在於：若人的本性難以改變，又怎能防止人類不把另一個宜居星球糟蹋成地球第二呢？

不必像伯尼桑德斯那樣義憤填膺：「當最富裕的美國，過半人口為溫飽看病發愁時，幾位巨富卻在玩太空遊戲。」但是，就算太空旅行成真，地球仍是人類唯一的家園；地球有難，我們無處可逃。

或者重新修好，或者一同毀滅。「不要迷戀遷徙，遷徙只是傳說」。

太空 移民 諾貝爾獎

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