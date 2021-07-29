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麥卡錫反對眾院戴口罩 波洛西：他真是白痴

金山人語／提著小茶壺去救大火

黃美惠

連續在地方新聞版面看到居民為住宅環境和市政府過招。洛杉磯哈仙達岡( Hacienda Heights)3000人在5小時內簽名請願，反對學區把閒置設施出租作遊民中心。這是對日前教委會3：2通過決議的反撲。這3000個簽名為要扺消掉那3張贊成票的力量。

前天舊金山議會討論訪谷區大麻店許可，四小時公聽後投票，票數10比1，只有華裔議員馬兆明投反對票，反對以華裔居多，失望而返。

舊金山娛樂大麻已合法化，大麻店開了不少，仍舊沒法解除許多人對大麻店開太近的擔憂。洛杉磯遊民問題早就揚名國際，帳篷讓人驚駭且無奈，5月，加州州長紐森提出處理遊民的預算高達120億。

加州很多難解習題，如火星四散，受立即影響的少數人提著小茶壺來救熊熊烈火，助長火勢的油卻不斷澆下，小市民非常挫折。

一位聖荷西的華人屋主寫電郵來反應對於聖荷西市府推動「住宅機會行動 Opportunity Housing Initiative」的擔心。Opportunity Housing是市府想出來的漂亮名稱，想處理住屋問題。細節包括允許各住宅區，包括獨棟屋用地蓋雙拼duplexes，三拼Triplexes，乃至四拼fourplexes的房子。

他聽到市府的算盤很意外，擔心住宅擁擠，更擔心巨大變化卻不必經過公投選票，而是幾個議員投票即可決定往前推動。去年底Willow Glen就有鄰里組織呼籲大家的反對聲音要出來。茲事體大，原本單門獨院的區域湧進住戶，就學、治安、交通等規畫都要重新擬定，但準備工作根本不見蹤影。他問我：「 這事妳知道嗎？」

很慚愧，擔心疫情，擔心疫苗，擔心台灣鄉親沒疫苗打，擔心河南鄭州水災到底死多少人，忙追蹤東奧獎牌，卻沒去關注自己所住的矽谷有什麼市政變化動向。

想起前些天經過子女畢業的高中，驚覺整排老樹全被砍光，陽光灑下極其刺眼。誰同意砍這些 特色行道樹？為什麼砍它們？誰同意了誰反對了？我在住家社區竟只是個陌生人？

詢問住聖荷西的朋友對所謂「住宅機會行動」知多少，居然無一人知曉。更有人說，五、六年來她那區市議員從未有任何交流 。

怪誰？COVIC讓大家空轉一年多，冷感的市民不對，遙不可及的議員難道沒有責任？以前早起，車道上躺著各家各戶訂的報紙，如今一份都無，要看網路新聞就要付費或給出個資，社區新聞質量均不足。媒體金脈被幾家超大公司獨享，傳統媒體難為，這個新世界，大家是更近，還是離更遠了？

寫電郵的朋友要到鄰舍家門前聽說明會，尋求更進一步消息。

居然，資訊取得須靠雙腳走向一群同樣在乎的人。否則只能事後才去參加反對簽名。

大麻 聖荷西 加州

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