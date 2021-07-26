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金山人語／您好，林昭亮大師

周喆

八十年代初上海的一個夜晚，來自台灣的小提琴家林昭亮舉辦獨奏音樂會，座無虛席。聽眾裡有包括筆者在內的許多小琴童，全神關注看著台上林叔叔的每一個動作，認真聽他奏出的每一個音符。他們夢想有一天，自己也能像林叔叔那樣，把那麼難的曲子拉得那麼好。

中國剛開放的年代，任何帶著「台灣」標籤的人，都會引來充滿好奇的目光。林昭亮是第一個官方邀請登上大陸舞台的台灣古典音樂家。

時隔四十年，林叔叔又來到金山。不僅帶來他的瓜內利琴，更帶來台北音樂節，還有台灣人民的友誼。他感受到的是舊金山灣區音樂界和華人社區如盛夏驕陽的熱情。

台灣疫情嚴重，今年台北音樂節一度瀕臨停辦。林昭亮牽線之下，舊金山音樂學院欣然同意出借場地，讓台北音樂節移師舊金山，得以順利舉行。舊金山音樂學院雪中送炭，必成佳話。灣區華人也因此有幸再度目睹大師風采。

得知林昭亮大師要來舊金山，想起在國內時看過，大陸第一本古典音樂期刊「愛樂」雜誌曾刊過林昭亮專訪，印象很深。幸運的是二十幾年前來美國時把這本雜誌一起帶來了。更幸運的是幾經搬家後還能找得到。趕緊翻開重溫，別有感受。

「愛樂」是在1994年8月於北京對林昭亮作專訪。林昭亮談到他最初學琴的經歷。他的第一把「琴」，是父親請鄰居小朋友的爸爸用木板做的，裝了幾根線。當時才五歲的林昭亮就拿著筷子，像模像樣地玩了起來。後來父親去日本出差，給他帶回一把四分之一尺寸的琴，他才第一次有了自己真正的小提琴。

談到老師Dorothy Delay，林昭亮說她非常友善，還很關心學生成長。有時學生表現不穩定，老師會問「是不是打工太辛苦影響學琴」。學生都當她是祖母一樣。

當初看到林昭亮說自己「對帕格尼尼永遠沒有興趣」，曾經大吃一驚。他認為那類樂曲「很枯燥，沒有共鳴」，寧願演奏莫札特、貝多芬、柴科夫斯基和斯特拉文斯基。很想知道大師現在有沒有改變看法。

林昭亮對布拉姆斯情有獨鍾。記者問，如果像結婚那樣只許選一個，他會選擇哪部協奏曲？回答是「布拉姆斯，布拉姆斯」。談到當時他還沒有錄過布拉姆斯協奏曲，林昭亮說：「不急，可以等到我作老頭子時再錄」。

看到報導，曾有一次林昭亮戲稱自己是「布拉姆斯的第四代傳人」，因為Delay老師的老師是布拉姆斯最好的朋友。不知他說的這位「布拉姆斯最好的朋友」是不是指Joseph Joachim？若有機會，當向大師當面討教。

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