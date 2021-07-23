金山人語／拒簽中國留學生 實屬短視

日前報導，500多中國學生申請美簽被拒。這些人多來自被美列黑名單的特定院校如「國防七子」，來美計畫讀理工博士或碩士，錄取學校包括哈佛、柏克萊和史丹福等。中國政府曾就此提出交涉，被拒學生也計畫集體興訟，但至今未見改正行動。

拜登 上台後，曾表示「歡迎中國留學生 」，但國務院回應500人遭拒時表示，這是落實第10043號總統令。去年6月川普簽署生效的這一行政令，旨在禁止與中國「軍民融合戰略」有關人員入美，防止以學習之名盜取美敏感科技與情報。從去年6月到9月，依此行政令共取消了1000多中國公民的簽證。

政府有責任維護國家安全，但為防止可能的間諜行為而「一刀切」拒絕理工科學生入境，實屬因噎廢食。此舉只說明，曾揚言要翻轉川普政策的拜登，在美中關係上除延續「制裁與對抗」外，拿不出更好的辦法。

沒有任何具體證據，僅根據畢業學校和所學專業，就將嚮往更好教育的學生拒於國門外，對這些學生來說，是極不公平的，也有違自由開放、尊重人權的美國 精神。

而且，以保護敏感資訊為名拒簽，也將數十萬正在美就讀，以及上百萬畢業留美工作的中國學子，置於敏感地位，只要身在高科技，就可能遭白眼，被懷疑。在仇視亞裔的當下，全美亞裔社區也難免一同遭殃。

如此粗糙的政策，能否保護國安尚不得知，但其對美國自己造成的傷害顯而易見。商務部統計，逾37萬中國留學生每年為美國貢獻約130億美元，包括學費和生活費。這也是為什麼，限制中國留學生首先遭大學校長們反對。更不要說，這些優秀學子還是美未來科技創新的後備人才。

從美中兩國競爭的長遠戰略看，拒絕留學生入境更是「短視」作法。

一種較為流行的分析認為，過去40年西方與中國的交流並未能使中國更接受西方的價值。事實並非完全如此。

中國的體制和意識形態，的確未發生如西方預料的變革，但中國人的觀念仍潛移默化發生著改變。在言論嚴控之下，仍不時能聽到異樣的批判聲音，而批判的坐標明顯可看出受西方價值的影響。這證明，開放接觸是有成效的。

試圖以制裁對抗手法迫對手就範，與期待藉經濟開放促成政治改變一樣，難免一廂情願。美中惡性的競爭對抗，需轉化為良性的競爭合作，讓兩國更多年輕人交流接觸，因為，一個國家的制度與未來，最終還是要由這個國家的人民尤其是年輕人來選擇。

拜登政府應放棄前朝舊政了，美中關係需有更具遠見的戰略思維。