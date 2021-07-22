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修一門「老人快樂學」

黃美惠

美國初老之人最傷腦筋就是醫保昂貴。最苦是已不再受雇但仍不滿65歲Medicare資格那幾年，不再年輕病痛不少，但收入不足手頭緊。單人月保費可能就要上千。所以一到Medicare年歲，夫妻有如每月加薪2000，歡天喜地，以為從此高枕無憂。

朋友患糖尿病，必須吃一種藥，因而見識到D計畫「甜甜圈洞」(Coverage Gap / Donut Hole)的威力。每3個月90粒藥須自付450美元，只一次降到100多，之後又恢復450元，要到一年已付出6350元藥錢，價格才會降下。如無保險原價驚人，90粒就要1800美元以上。

朋友年已七旬，還有其它疾病，藥錢可觀。有天他陪住外頭的兒子買菜，年輕人買了一大菜籃車雞鴨魚肉花去200多元，後頭排隊一老頭手上提一小紙袋的藥，他心有所感對兒子說：「老人不好當，那個老爺爺紙袋裡的藥可能比你一整車的菜都貴。」

兒女卻覺得爸媽每次開口都好沉重，句句都是生命教導，讓他們未老先衰。

台灣作家、編劇吳念真談世代溝通，探討六、七十歲的父母親和三十多歲子女相處的課題，開宗明義就勸父母最不要跟孩子講一句話：「你們這一代的命真好。」父母老覺得自己辛苦，總算能給子女好的成長環境和機會。以前爸媽什麼都沒有，我們能夠做到的事，為什麼你們做不到？你們什麼都有，一樣都不缺。

嬰兒潮一代真像三明治，一直在學習，先學照顧父母，替他們送終。也得學習如何和子女說話，努力做一個和自己的父母不一樣的父母。畢竟嬰兒潮是開始願意去學習改善人際關係的一代人，想說努力把路開好，輪到下一代頂上來時，或許少一點顛簸。

我跟買藥的朋友說，美國的華人爸媽真累，看病吃藥都像進京趕考，又要小心和孩子們溝通說話，問完三餐和工作近況就沒啥可聊。他說，不單美國，也不只華人，老爸老媽都不易為，孤單寂寞無藥可醫，各地的兩代都有溝通問題。中國大陸很多老人每天掛在網上超過10小時呢。

他說自己有如在修一門「老人快樂學」，先立下三大題綱。第一是該吃藥就吃藥，價錢無法太在意。二是不要和人比，不要比子女媳婿成就也不要比退休俸高低。三是不強求子女照你的劇本演他的人生，因為你自己也沒拿過什麼奧斯卡最佳劇本獎。悲觀是本能，樂觀才是本領，他老了才學新本領，希望能及格。

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