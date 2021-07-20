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退休將軍寫小說 中美開戰

邱鴻安 

美中會否因台灣問題而爆發戰爭？中國最高領導人習近平七一講話警告說，任何敢欺負中國的外國勢力必將頭破血流。前美國駐華大使博卡斯日前說，兩國因台灣問題爆發衝突的可能性正在增加。前哈佛大學教授、最近加入史丹福胡佛研究所的佛格森3月時發表文章，認為美中一旦因台灣開戰，美國的霸權將因此而走向結束。 

兩國倒底會不會開戰？美國一名退休將軍和一名前海軍陸戰隊隊員合作，寫了一本小說，指兩國將在2034年開戰，小說書名就叫「2034」，今年3月出版，迅速成為暢銷書。華爾街日報和華盛頓郵報的書評都說，小說雖屬虛構，但敍述了一場完整戰爭，並充滿具體細節，還將中美戰略思維呈現出來，所以引人入勝。 

退休將軍是四星海軍上將史塔維里迪斯(James Stavridis)，曾在美國海軍服役35年，並在北約戰區指揮行動。前海軍陸戰隊隊員是艾克曼(Elliot Ackerman)，曾在伊拉克和阿富汗戰場服役。兩人退役後都成為作家，都出版過小說，艾克曼的小說更得過獎。

小說的寫作目的顯然是提出警告，因為戰爭的結局是：美中兩強雙爭，雙方都失利，最後由漁翁的印度得利，一躍而成為全球霸主。 

小說虛構的戰爭，於2034年3月12日爆發，美軍一艘導彈驅逐艦，在離開台灣不遠的南海，被中國擊沉；同一天，美軍一架F35E戰機，在波斯灣的荷姆茲海峽，被伊朗擊落。中伊同時行動，顯示兩國聯手向美國發難。荷姆茲海峽位於伊朗與阿拉伯半島之間的狹窄航道，每天運輸12億美元的石油。 

為什麼美國的軍艦軍機那麼容易被毀滅？小說描寫，中伊使用最先進的網上科技，美軍猝不及防，軍機戰艦毀於一旦，美國對自己的軍力信心，全面崩潰。 

最近美中關係繼續惡化，美、英和歐盟18日指責中國向美國公司微軟發動駭攻擊，上周五美國再宣布制裁香港中聯辦的七名中國官員；去年的疫情導致全球晶片短缺，更是美中關係愈發緊張的原因，美國限制先進晶片輸往中國，更被專家視為可能引爆衝突的導火線。 

台積電生產全球大部分的先進晶片，但先進晶片的設計、以及生產先進晶片所需的設備和軟件，都由美國控制；習近平雖走晶片自力更生之路，但先進晶片要追上西方水平，至少要用十年以上。但先進晶片是不少重要領域的必需品(例如超級電腦的發展已受影響)，在這種危急的情況下，北京向台施壓的可能性就會增加。

美國 晶片 小說

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