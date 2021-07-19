梅西的努力 終於獲得回報

上周末在巴西舉行的2020美洲杯足球 賽決賽，阿根廷隊一球擊敗宿敵巴西隊，奪得冠軍。這場勝利結束了阿根廷隊自1993年以來28年無大賽冠軍的尷尬歷史，更讓34歲的當今世界頭號球星梅西 收穫職業生涯第一座國家隊大賽冠軍獎盃。

梅西在社群媒體 Instagram上曬出與冠軍獎盃合影照片，得到1985多萬個點讚。世界都为他高興，祝賀他堅持不放棄終於得到回報。日前梅西偕家人來邁阿密度假，更引發球迷瘋狂圍堵，只為一睹偶像風采。

梅西自2005年至2006年出道以來，一直是好孩子的形象。這個總是略帶一絲靦腆的阿根廷小子，儘管享有「球王」尊稱，但極少負面新聞，勘稱職業球員模範。這方面與他的前輩球王馬拉度納形成鮮明對比。

梅西的職業足球生涯分為對比鮮明的兩部分。一方面，他在效力的西班牙巴塞隆納俱樂部順風順水、如日中天。目前為止他一共為俱樂部贏得十次西班牙甲組足球聯賽冠軍和四次歐洲俱樂部冠軍聯賽冠軍，可謂萬千寵愛於一生，十足的天子驕子。

但是另一方面，梅西在阿根廷國家隊的經歷慘淡。自從加入國家隊以來，他一共參加過四次大賽決賽，但是全部都輸了，都只拿到亞軍。分別是2007年美洲杯決賽輸給巴西，2014年世界杯決賽輸給德國，2015和2016年兩屆美洲杯決賽都在最後互射十二碼點球敗給智利。

2016年美洲杯決賽，阿根廷守門員先撲出一個點球的大好形勢下，梅西主射的點球放了高射砲，飽受責備。加上梅西幼年就隨家人離開祖國前往西班牙就醫，一些苛責的阿根廷球迷甚至懷疑他的忠誠度。這一切都讓梅西背負很大壓力。

梅西一再與世界大賽冠軍擦肩而過，令人遺憾，以至於國際足聯主席布拉特都說出了「如果梅西沒有世界冠軍，是不公平的！」

幸好天道酬勤。今年的美洲杯，梅西終於時來運轉，如願以償首次嘗到大賽冠軍的滋味，可喜可賀。

勝利來之不易。這次美洲杯本來應該去年舉行。但是因疫情延後到今年，主辦國也從原訂的阿根廷和哥倫比亞改到巴西。由於巴西實力高出一籌，又有東道主之利，賽前沒有多少人看好阿根廷，都覺得梅西的大賽決賽傷心史又要再添一段。

但是梅西和他的球隊就是在這樣情況下，在巴西的主場擊敗強大宿敵，捧起了獎盃。或許令他啼笑皆非的是，和巴西隊的決賽是梅西這次踢得比較平淡的一場。隊友打進的致勝進球，基本上和梅西沒有關係。但這絲毫無損梅西在球迷心目中的光彩。

明年世界杯又來了。職業生涯末年的梅西能帶阿根廷隊走多遠？足球場上一切皆有可能。