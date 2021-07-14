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金山人語／機器人之劫

那福忠

英國作家 George Orwell 在 1949 年寫了一本警世小說「1984」，說到了 1984 年全球會被超大的集權所統治，人民受到監控失去自由，稍有上反抗即受到懲罰。1984 年我們安然度過，但情景卻在將近40年後發生，時空不同腳本自然不一樣，今天說的是機器人，或說是自動化與 AI 的通稱，無所不在的進入我們的周遭，有人用機器人浩劫 (Robot Apocalypse) 形容，但與想像的不盡相同，機器人雖然沒有搶走我們的工作，相反的卻讓我們工作的更艱辛。

多年來大家都預期機器人以軟硬體的型態掠奪人類工作，讓很多人失業，形成機器對人類的反撲。我們現在並沒有失業，但機器卻以另一型態反撲，用緊密的監控，讓我們的精神隨時處於緊繃狀態。這一現象可以說緣自疫情的嚴峻，居家工作與網上採購，改變了工作方式與消費型態，遠地工作的監控軟體銷售大增，而網購的作業與運送更需要雇用大批不固定人力，形成一種零工經濟 (Gig Economy)，而需要 AI 來管制。

從辦公室回到家裡工作，省去了交通往返，享受悠閒的工作型態，但漸漸發覺不在辦公室也難逃老闆的關切。Slack 可以讓你的老闆觀看私人信件，以及上網的每一事用了少時間。Zoom 以前有注意力追蹤機制，會議中有誰眼睛沒對準螢幕超過半分鐘，老闆就會知道，好在這個機制現僅用做訓練。遠距連接軟體 TeamViewer，把居家工作的電腦畫面，即時反映到辦公室的桌上電腦，老闆一個人在辦公室巡視一遍大家的桌上電腦畫面，每個人在家裡做了些什麼就一目了然。

這類監控當然不止居家工作的人，飯店的清潔工、客服中心的服務員、甚至軟體開發人員，都藉 AI 的關切與督促，發揮最大的效能。飯店的清潔工聽從 AI 的指示去打掃房間，然後記錄花了多少時間。客服中心服務員接聽電話，AI 指示要說什麼、要怎麼說，有的還要說足夠的對不起，才符合要求。軟體開發更要記錄敲鍵與捲動畫面的次數，來判斷用的時間是否太長而扣工資。AI 扮演經理的角色，細膩與效率遠超過人類。

疫情讓電子商務加速成長，直接帶動了倉儲的擴充與管理，如 Amazon 啟用機器人與流程管控等技術，工作人力雖未被淘汰，但技術調整後的工作，反而使工作更為緊繃，甚至陷入危險。媒體不時有報導，雖稱讚 Amazon 的效率，卻說是由工人以類似機器人的工作所付出的代價。UC Berkeley Labor Center 一份報告說，技術對不同的族群與職業會有不平均的影響，而倉儲的工作以拉丁裔與非裔居多，這些族群會不成比例的受技術變遷而影響。

約五年以前，Amazon 就在大城市雇用送貨員，用當地的人把包裹送到最複雜的「最後一里路」，疫情加速了網購，雇用更多的人，這就是 Amazon Flex，用自己的車把貨物從當地的倉儲送給顧客，賺取每小時十幾到二十幾美元的酬勞。雇用的資格是獨立包商，工作自由，雖然沒有任何福利，開銷自行承擔，似乎還是可以做的工作。只是一旦成為 Flex 送貨員，竟與想像的不盡相同，有的還向媒體形容為夢魘。

一堆大小包裹，送到同一大樓很多樓層，回來車上多了一張不准停車的罰單。汽車過度耗用，一個人說加入才七個月，就跑了 10 萬哩，而且多次換機油、更換頭燈與尾燈。但讓送貨員更擔心的是工作考績，不透明、用 AI 的考績，像是準時、包裹不外露街頭、特殊應變能力。彭博社報導，一名送貨員發現輪胎上扎了一根釘子就把車開回來，另一名送貨員天剛亮送貨到一個社區，大門鎖著、接貨顧客電話不通，這兩人的下場相同，被 AI 解雇。

Amazon 對自己品牌的送貨車，雖然租自合作夥伴，則開始啟用更進一步的技術，安裝 AI 運作的攝影機，聲稱可以完全掌握送貨的行程，但對開得太快、煞車太多、曲折蛇行，或 STOP 路標沒停下來，都會記點列入考核。雖說系統是為了安全，送貨員難免有到受到監視的感覺。除了 Amazon，UPS、FedEX 等大型運送機構，莫不走向自動化的啟用，快速安全的把包裹送給顧客，當然也同樣是以送貨員的辛勤換來的。

如果送貨不行，那送人呢？加入 Uber 或 Lyft，做一名載客駕駛員，隨自己意願輕鬆自在的工作。但學者們對 Uber 駕駛員進一步訪談，發現了三項對人管理的缺失，用 Uber App 監視駕駛員、用不透明的自動化考績制度、使工作缺少人性化而感到孤獨。華盛頓郵報報導去年底加州通過第 22 號公投案，網路約訂的運送載客駕駛員，一律以獨立承包商看待，不計為公司雇員，加州 Uber 也因此改變了支付政策，致部分駕駛員收入減少。

表面輕鬆自在的工作，不代表不受管束，而且更可能受到高科技的管束。另一方面，美國的勞工保障多是為全時工作設計的，雇用零工的公司就藉此規避了對勞工的福利付出。疫情之後零工經濟應會繼續，機器人或 AI 的技術還會成長，對已經是弱勢的零工是否多一點人性管理，恐怕不在機器人，而在老闆。

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