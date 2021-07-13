我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增28例、6死 滿18歲可登記疫苗

遠距工作政策 Google遭員工批「虛偽」

金山人語／富豪太空競賽 貝佐斯不高興

邱鴻安 

11日上午9時，富豪布蘭森乘坐自家公司的太空船，升空53.3英哩，飛越地球上空的大氣層，進入太空，成功體驗了四分鐘的無重狀態；在完成約1小時的飛行後，太空船返回地球，成功降落新墨西哥州。 

布蘭森成功飛上太空，最不高興的可能是全球首富的亞馬遜創辦人貝佐斯，因為他最在意能否成為首名上太空的富豪。布蘭森升空前，貝佐斯已隆重宣布，他將於本月20日乘坐他自己公司藍源太空船上太空，座位只有四個，除了他和他一名兄弟，另一座位的拍賣價達2800萬元，餘下一個則送給一名女太空人。 

貝佐斯中學時已表示，太空就是他的夢想，他要在太空打造一個像紐約中央公園的綠色世界；他的藍源公司在布蘭森升空前一天，特別發表聲明說，布蘭森這次升空，只到達離地球約80公里處，還沒有飛越卡門線(the Karman line)，此線在地球上空100公里處，是國際公認為進入太空的界線。 

與布蘭森和貝佐斯進行太空競賽的馬斯克(SpaceX和Tesla創辦人)，比貝佐斯大方得多，他在布蘭森升空前數小時，去到布蘭森家，預祝布蘭森好運。布蘭森後來上傳照片，說馬斯克凌晨3時去他家，兩人一起合照。馬斯克的SpaceX，十多年來處處領先貝佐斯的藍源，例如去年4月，SpaceX成功將兩名太空總署的太空人送上國際太空站，接著又擊敗藍源，贏得太空總署的登月太空船的建造合約。 

其實，這次布蘭森成功升空，對貝佐斯20日的飛行加強了信心。可以想像的是，如果布蘭森這次飛行失敗，或返回地球時發生意外，不但造成太空船上六人的危險，更可能導致私營公司的太空事業受挫，整個行業因此被拖慢發展。 

布蘭森、貝佐斯和馬斯克發展太空事業。都異口同聲說是實現夢想，其中的探險精神實在令人肅然起敬；馬斯克十年前已說，他希望能在火星建造一個殖民地，為人類開拓一個地球以外的新天地，布蘭森和貝佐斯則較著重太空旅遊，要讓人類夢想成真，能夠親自上空體驗。 

但三富豪爭上太空，投入空前巨資，難免被人批評。例如聯合國11日發表報告說，目前全球有8億1100萬人處於饑餓狀態，富豪只要拿出60億元，就可為4100萬人解除饑餓。又如地球暖化11日又升高至一個新的危險狀態，前克林頓時期的勞工部長兼柏克萊加大教授里奇(Robert Reich)忍不位批評說，全球多地爆發超級熱浪，無數人無處可逃，富豪卻花巨資，只為在太空體驗4分鐘的無重狀態。

太空人 布蘭森 貝佐斯

上一則

和柯瑞組超級奪冠陣容 傳勇士想「挖」里拉德

下一則

世界日報舊金山社前總經理董澍淼過世 享壽72歲 18日公祭

延伸閱讀

布蘭森身家60億 全從當年媽媽給的100英鎊開始

布蘭森身家60億 全從當年媽媽給的100英鎊開始
億萬富豪布蘭森太空之旅 5大看點在這裡

億萬富豪布蘭森太空之旅 5大看點在這裡
億萬富豪布蘭森創紀錄 開啟太空之旅里程碑

億萬富豪布蘭森創紀錄 開啟太空之旅里程碑

商業太空旅行里程碑 布蘭森搶先上太空 體驗4分鐘無重力

商業太空旅行里程碑 布蘭森搶先上太空 體驗4分鐘無重力
太空之旅圓夢 布蘭森：歡迎見證新太空時代拂曉

太空之旅圓夢 布蘭森：歡迎見證新太空時代拂曉

熱門新聞

加州與內華達州州界附近的395號公路旁有巨石落下。美聯社

加州灣區到太浩湖發生連續地震 強度最大5.9級

2021-07-09 11:55
聖巴布洛灣東兄弟島旅館管理員年薪14萬元，被稱為夢幻工作。（電視新聞截圖）

年薪14萬 舊金山這個小島「夢幻工作」再度招聘

2021-07-10 17:11
嫌疑犯黃德忠（Dezhong Huang，音譯）墜樓現場。（讀者提供）

舊金山華埠砍人墜樓案 女子被砍20多刀幾乎被殺

2021-07-08 00:30
曾爍為人樂觀開朗，喜歡攝影。在2019年12月31日的搶劫案中不幸遇害。（曾爍親友供圖）

華人工程師曾爍命案 辯方欲做無罪辯護 法官3次打斷

2021-07-07 02:16
灣區過去一周delta病例激增，9日被聯邦列入重點觀察名單中。（Getty Images）

Delta病例激增 灣區被聯邦列入重點觀察名單

2021-07-10 02:20
穿著螢光色制服的人白天來到謝小姐家門口。（視頻截圖）

金山華人住址疑遭盜用 竊賊日夜偷信 影像曝光

2021-07-07 00:32

超人氣

更多 >
華郵：小金魚被棄湖放生變成巨無霸 釀成大麻煩

華郵：小金魚被棄湖放生變成巨無霸 釀成大麻煩
Delta變種蔓延 紐約多個華人集居區疫情反彈

Delta變種蔓延 紐約多個華人集居區疫情反彈
死亡直播…饒舌歌手遭人連開12槍 求救無聲臉部中彈亡

死亡直播…饒舌歌手遭人連開12槍 求救無聲臉部中彈亡
數據會說話…這10州新增確診少 疫苗接種率高

數據會說話…這10州新增確診少 疫苗接種率高
紐約西安名吃遭兩女醉鬼闖入鬧廚房 暫停營業清理

紐約西安名吃遭兩女醉鬼闖入鬧廚房 暫停營業清理