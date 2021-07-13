金山人語／富豪太空競賽 貝佐斯不高興

11日上午9時，富豪布蘭森 乘坐自家公司的太空船，升空53.3英哩，飛越地球上空的大氣層，進入太空，成功體驗了四分鐘的無重狀態；在完成約1小時的飛行後，太空船返回地球，成功降落新墨西哥州。

布蘭森成功飛上太空，最不高興的可能是全球首富的亞馬遜創辦人貝佐斯 ，因為他最在意能否成為首名上太空的富豪。布蘭森升空前，貝佐斯已隆重宣布，他將於本月20日乘坐他自己公司藍源太空船上太空，座位只有四個，除了他和他一名兄弟，另一座位的拍賣價達2800萬元，餘下一個則送給一名女太空人 。

貝佐斯中學時已表示，太空就是他的夢想，他要在太空打造一個像紐約中央公園的綠色世界；他的藍源公司在布蘭森升空前一天，特別發表聲明說，布蘭森這次升空，只到達離地球約80公里處，還沒有飛越卡門線(the Karman line)，此線在地球上空100公里處，是國際公認為進入太空的界線。

與布蘭森和貝佐斯進行太空競賽的馬斯克(SpaceX和Tesla創辦人)，比貝佐斯大方得多，他在布蘭森升空前數小時，去到布蘭森家，預祝布蘭森好運。布蘭森後來上傳照片，說馬斯克凌晨3時去他家，兩人一起合照。馬斯克的SpaceX，十多年來處處領先貝佐斯的藍源，例如去年4月，SpaceX成功將兩名太空總署的太空人送上國際太空站，接著又擊敗藍源，贏得太空總署的登月太空船的建造合約。

其實，這次布蘭森成功升空，對貝佐斯20日的飛行加強了信心。可以想像的是，如果布蘭森這次飛行失敗，或返回地球時發生意外，不但造成太空船上六人的危險，更可能導致私營公司的太空事業受挫，整個行業因此被拖慢發展。

布蘭森、貝佐斯和馬斯克發展太空事業。都異口同聲說是實現夢想，其中的探險精神實在令人肅然起敬；馬斯克十年前已說，他希望能在火星建造一個殖民地，為人類開拓一個地球以外的新天地，布蘭森和貝佐斯則較著重太空旅遊，要讓人類夢想成真，能夠親自上空體驗。

但三富豪爭上太空，投入空前巨資，難免被人批評。例如聯合國11日發表報告說，目前全球有8億1100萬人處於饑餓狀態，富豪只要拿出60億元，就可為4100萬人解除饑餓。又如地球暖化11日又升高至一個新的危險狀態，前克林頓時期的勞工部長兼柏克萊加大教授里奇(Robert Reich)忍不位批評說，全球多地爆發超級熱浪，無數人無處可逃，富豪卻花巨資，只為在太空體驗4分鐘的無重狀態。