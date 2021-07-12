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加州山火今年恐更嚴重 消防隊長：採取解決政策勢在必行

矽谷能救加州旱情嗎？

周喆

當前加州面臨最大危機，除了Delta變種病毒新一波疫情，就是極度乾旱。州長紐森剛宣布要求加州居民自願節約用水15%。下一步可能就是強制節水。媒體天天報導旱情新聞，水庫見底、土地乾裂等畫面怵目驚心。

加州經濟強大，早已舉世聞名。矽谷更是富可敵國，又是全球科技創新中心。但是在供水方面，加州仍停留在「靠天取水」階段，與農業社會無異。只要持續一段時間天不下雨，面對旱情，加州乃至全美國都束手無策。這種局面，與世界第一強國形象極度不符。

水資源短缺是全球性問題。地球其實並不缺水。但是佔地球表面70%的海洋都是鹹水，無法直接利用。這可能是造物者給人類開的最大玩笑。地球上總水量中，海水佔了97.3%。餘下的2.7%淡水，冰川、冰蓋等固體水又佔了77.2%。大氣水分只佔0.04%。等下雨，靠天取水不是辦法。

辦法還是有的。向海洋要淡水，發展海水淡化產業，或許就是加州的一種選擇。

人類探索海水淡化已經至少有四百年歷史。海水淡化在加州可能還是新鮮事物。但是相關技術已經成熟。在世界某些地方，海水淡化已經實現產業化，甚至成為當地主要供水來源。

根據網路資料，沙烏地阿拉伯、以色列等地，海水淡化廠隨處可見。前者的海水淡化產量佔全球總量24%。後者的海水淡化產量佔全國用水量的40%，比率為全球最高。全球最大的海水淡化廠在阿聯酋，每年可產3億立方米淡水。就連非洲的阿爾及利亞也有15座海水淡化廠。

加州在海水淡化方面也已有動作，但是還不夠。位於聖地牙哥以北30哩太平洋沿岸的Carlsbad海水淡化廠，2015年開始運營，目前每天能為當地310萬居民提供5000萬加侖淡水，佔用水量10%。但是價格是常規供水源的兩倍。

成本是海水淡化大規模產業化的一大障礙。無論是蒸餾法還是膜滲透法，都需要消耗大量能源，造成成本居高不下。加州電力供應本來就捉襟見肘。天氣熱一點就要拉閘限電，哪裡還有富足電力用於海水淡化。

海水淡化後遺留下來的高濃度鹽水，保管排放也是一大問題。如果處理不當，將影響環境。

空前的旱情危機，也是加州大力投入發展海水淡化產業的契機。矽谷可以大有作為，研發高效低成本的海水淡化新技術。

創新不應只限於IT領域。矽谷不應只有「碼工」、電腦晶片和手機APP，也需要天才化學家、物理學家。如果有矽谷初創公司研發出某種神奇藥片，能在一分鐘內把一大桶海水變成清澈的淡水，一定成為大新聞。

這樣的技術也許已經有了，只是還等待走向市場。

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