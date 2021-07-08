我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全球400萬死 美58.4%成人完全接種

台本土病例新低 確診增18例、3死 三級警戒延長

金山人語／我到底該住在哪裡？

黃美惠 

大家都知道B.C.是指公元前：Before Christ。最近有朋友說，將來B.C.會有新定義，它會指「新冠疫情以前： Before Covid」。

「 開玩笑的吧？」 我問。朋友回答說她覺得很合理，畢竟Covid以後，一切都變了。

這陣子討論在家上班新情勢，員工喜歡，絲毫不讓人意外。對矽谷來說，居住概念改變相對於美國其他地方則更明顯。

表面看來矽谷房地產炙熱，房子貴到不可想像，而且圈子越拉越大，以前不情願住的區域也貴起來。疫前蓋的密集住宅次第完工，這其實矛盾，既說很多人要搬走，為何偏又密密麻麻蓋房子？而且加州缺水嚴重，增加這樣多人口，不是更乾渴嗎？政府配套建設在哪裡？

有朋友當初買屋地皮有一萬多呎，市府現在鼓勵在自家後院蓋單獨的小房子ADU，地是現成，主要是造價，蓋700、800呎小房子給成年子女住或者將來出租都好。有此念頭的人多，工人並不好找，大概要花20、30萬美金，但比起百萬元以上只能買戶Townhouse要便宜太多。

也有反向思考的人。鄰居住在十年前打掉重建的平房，當時下定決心，原本住在背對背的新房子，因屬兩層樓爬上爬下嫌累，不惜搬過一條街來重新打造新家，成為矽谷新版的良禽擇木而棲。

但如今矽谷態勢明顯，不是高科技人才很難負擔生活。鄰居的子女即將讀大學，他說選項變得很清楚，如果孩子不是學習高科技相關專業，全家也沒有必要住這裡了，即使當初是費盡苦心才安頓下來的。疫情以來，房子起大價，趁此搬離，也算賺到差額，矽谷扮演的階段任務已達到了。

更有一位台灣鄉親，每晚熬夜在11點鐘看台灣時間下午2點陳時中簡報疫情，隨時作好回台灣的準備。來美國是為孩子的教育，計畫趕不上變化，孩子一流大學畢業後要念律師，自己去辦學貸，考到資格上了班，即使公司離家近可以省房租也要搬到遠處和朋友分租，而且越搬越遠，最後搬進舊金山城裡，說那裡才有夜生活。

疫情關係，天地更寬，因為遠距上班，兒子已決定搬往南加州大城市去，那裡朋友更多，日子更多彩。

當年負笈美國，帶著親友的祝福和羡慕，30多寒暑過去，發現離開家鄉只是連串變動的開始，回頭看，只有家鄉還在原處等你，感覺自己走了一段悠長送別子女的過程，少數人還能和住在近處的子女相來往，也有不少人決定歸回起點，並且以之作為人生的終點，留下祝福給完全融入美國的子女。

人生本是如此，不必傷感。只是Covid催化也加快了一些人的腳步，稱B.C.確實有道理。

矽谷 美國 疫情

上一則

聖荷西沒收550磅煙火 今年非法放煙火大降

下一則

灣區僑教中心 頒發僑務榮譽職聘書

延伸閱讀

金山削減警察部門預算 市府與議會達共識

金山削減警察部門預算 市府與議會達共識
金山華人住址疑遭盜用 竊賊日夜偷信 影像曝光

金山華人住址疑遭盜用 竊賊日夜偷信 影像曝光
又一波熱浪將至 金山灣區部分地區將再現高溫

又一波熱浪將至 金山灣區部分地區將再現高溫
金山加大醫師：感染新冠失嗅覺 可訓練重拾

金山加大醫師：感染新冠失嗅覺 可訓練重拾
又一波熱浪將至 金山灣區部分地區將再現高溫

又一波熱浪將至 金山灣區部分地區將再現高溫

熱門新聞

加州議會通過2626億元年度預算。圖為紐森先前說明預算內容時的畫面。（美聯社）

加州預算大撒幣 1500萬戶可望退稅1100元

2021-06-30 02:18
加州全面重開才兩周，灣區新增病例已激增20%。（美聯社）

重啟僅2周 加州新冠確診已激增2成

2021-07-02 01:16
曾爍為人樂觀開朗，喜歡攝影。在2019年12月31日的搶劫案中不幸遇害。（曾爍親友供圖）

華人工程師曾爍命案 辯方欲做無罪辯護 法官3次打斷

2021-07-07 02:16
穿著螢光色制服的人白天來到謝小姐家門口。（視頻截圖）

金山華人住址疑遭盜用 竊賊日夜偷信 影像曝光

2021-07-07 00:32
7月1日起，加州將禁止居民在30天內購買超過一把的半自動步槍。（Getty Images）

加州7月1日起多項新法上路 金門大橋過橋費再漲

2021-06-30 02:20
嫌疑犯黃德忠（Dezhong Huang，音譯）墜樓現場。（讀者提供）

舊金山華埠砍人墜樓案 女子被砍20多刀幾乎被殺

2021-07-08 00:30

精彩推薦

超人氣

更多 >
食物價格一路漲 超市開始囤貨求自保

食物價格一路漲 超市開始囤貨求自保
台友邦海地總統摩依士遭暗殺身亡 第一夫人也遭槍傷

台友邦海地總統摩依士遭暗殺身亡 第一夫人也遭槍傷
FBI臥底破獲維州亞裔男子以讀經班做為叛亂組織掩護

FBI臥底破獲維州亞裔男子以讀經班做為叛亂組織掩護
「抱歉，我回家孝敬父母了」 市值400億公司董秘突辭職

「抱歉，我回家孝敬父母了」 市值400億公司董秘突辭職

吃荔枝差點失明 醫師：不是開玩笑 要注意每日攝取量

吃荔枝差點失明 醫師：不是開玩笑 要注意每日攝取量