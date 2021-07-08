金山人語／我到底該住在哪裡？

大家都知道B.C.是指公元前：Before Christ。最近有朋友說，將來B.C.會有新定義，它會指「新冠疫情 以前： Before Covid」。

「 開玩笑的吧？」 我問。朋友回答說她覺得很合理，畢竟Covid以後，一切都變了。

這陣子討論在家上班新情勢，員工喜歡，絲毫不讓人意外。對矽谷 來說，居住概念改變相對於美國 其他地方則更明顯。

表面看來矽谷房地產炙熱，房子貴到不可想像，而且圈子越拉越大，以前不情願住的區域也貴起來。疫前蓋的密集住宅次第完工，這其實矛盾，既說很多人要搬走，為何偏又密密麻麻蓋房子？而且加州缺水嚴重，增加這樣多人口，不是更乾渴嗎？政府配套建設在哪裡？

有朋友當初買屋地皮有一萬多呎，市府現在鼓勵在自家後院蓋單獨的小房子ADU，地是現成，主要是造價，蓋700、800呎小房子給成年子女住或者將來出租都好。有此念頭的人多，工人並不好找，大概要花20、30萬美金，但比起百萬元以上只能買戶Townhouse要便宜太多。

也有反向思考的人。鄰居住在十年前打掉重建的平房，當時下定決心，原本住在背對背的新房子，因屬兩層樓爬上爬下嫌累，不惜搬過一條街來重新打造新家，成為矽谷新版的良禽擇木而棲。

但如今矽谷態勢明顯，不是高科技人才很難負擔生活。鄰居的子女即將讀大學，他說選項變得很清楚，如果孩子不是學習高科技相關專業，全家也沒有必要住這裡了，即使當初是費盡苦心才安頓下來的。疫情以來，房子起大價，趁此搬離，也算賺到差額，矽谷扮演的階段任務已達到了。

更有一位台灣鄉親，每晚熬夜在11點鐘看台灣時間下午2點陳時中簡報疫情，隨時作好回台灣的準備。來美國是為孩子的教育，計畫趕不上變化，孩子一流大學畢業後要念律師，自己去辦學貸，考到資格上了班，即使公司離家近可以省房租也要搬到遠處和朋友分租，而且越搬越遠，最後搬進舊金山城裡，說那裡才有夜生活。

疫情關係，天地更寬，因為遠距上班，兒子已決定搬往南加州大城市去，那裡朋友更多，日子更多彩。

當年負笈美國，帶著親友的祝福和羡慕，30多寒暑過去，發現離開家鄉只是連串變動的開始，回頭看，只有家鄉還在原處等你，感覺自己走了一段悠長送別子女的過程，少數人還能和住在近處的子女相來往，也有不少人決定歸回起點，並且以之作為人生的終點，留下祝福給完全融入美國的子女。

人生本是如此，不必傷感。只是Covid催化也加快了一些人的腳步，稱B.C.確實有道理。