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職場革命：在家工作 大勢所趨

邱鴻安 

隨著疫情放緩，經濟解封，在家工作的革命正在迅速形成，上班族正在爭取從必須上班，變為不用上班；這樣的變革，不但在矽谷發生，也在其他地方上演，例如華爾街的銀行也正在發生變化。近年銀行工作已一直在「數位化」，疫情斯間更大幅推進，估計疫後不但不會減慢，反而會加快發展。 

對不少上班族來說，經過一年多的洗禮，在家工作已成為大勢所趨的共識。蘋果公司最近做了一次調查，發現90%的員工贊成在家工作，因此不得不讓零售店員也可在家工作，目前正推行六個月的試驗，讓專賣店的員工，可部分時間在家進行網售，以及技術支援的工作。 

總部設在西雅圖的亞馬遜，不久前下令員工全面恢復上班，激怒大批員工；同在西雅圖的微軟，不敢要員工恢復上班，改為宣布讓員工「彈性上班」，避免重蹈亞馬遜的覆轍。 

但在家工作雖是大勢所趨，工作安排的具體細節則未成定論，蘋果、谷歌臉書等顯然仍在尋找最合適的工作模式；最終的模式可能要一段時間，才能發展出來。 

例如，臉書日前宣布，辦公室即將重開，讓所有員工都可申請在家工作，但不在矽谷總部工作的員工，則就要減薪。查克柏格說，他自己50%在家工作，50%到辦公室工作；在家工作有不少好處，例如有多點時間，思考公司的長期發展，到辦公室上班，則可以與管理團隊保持接觸。 

谷歌也宣布，辦公室秋天重開，預計20%員工留在家裡工作，但最終仍會有60%員工會恢復上班，另外的20%則會到矽谷以外地區的辦公室工作。 

基本上，影響力最大的蘋果、臉書和谷歌，都採取所謂的「彈性工作安排」(Flex Work)，即讓部分員工在家工作，部分則恢復上班；員工每周數天到辦公室，數天留在家裡。谷歌CEO皮采說，大部分員工都贊成部分時間在家工作和部分時間上班，例如每周上班三天。 

矽谷科技公司願意給予員工自由，可以彈性上班，最大原因是：工程師短缺，為了吸引人才，不得不給予自由。一些公司(例如推特)更容許員工永久在家工作。 

不過，雖說是革命，但科技公司不可能放棄一些管理規則。例如，在家工作只限那些可以在家完成的工作；又例如，管理層為了運作，必須保持到辦公室上班，研究和創新的團隊也盡量到辦公室上班，因為創新和設計的工作，在互動中才有較高效率。

矽谷 谷歌 臉書

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