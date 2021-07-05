金山人語／遲來的體育盛宴

今年夏天是全世界的體育迷的節日。各項大賽正在全面展開。首先登場的歐洲杯足球 賽正在進入高潮。地球另一邊同時進行的美洲杯足球賽也如火如荼。萬眾矚目的東京奧運 會就要在本月下旬開幕。

這些賽事其實本來都應該在去年舉行，已經晚了一年。由於2020新冠肺炎疫情 肆虐，全球體育賽事全部停擺，延後至2021年，並仍沿用原來的名稱。所以你會在2021年看到「2020年歐洲杯足球賽」、「2020年夏季奧運會」。

隨著疫苗普及，疫情結束的曙光初現。遲到一年的各大體育賽事相繼登場，體育迷這一年沒有白等。無論是親臨驕陽下的賽場，還是坐在家裡打開電視機，現在是為自己支持的球隊、喜愛的運動員歡呼加油的時候了。

染疫不幸過世的體育迷，再也看不到心目中的英雄在賽場上風采。運動員的每一場勝利每一塊獎牌，都是對逝去粉絲最好的告慰。

歐洲杯足球賽剛剛踢完半準決賽。義大利、西班牙、英格蘭和丹麥進入四強，接下來一周將決出冠軍。歐洲代表世界足球最高水平，歐洲杯可看作精簡版的世界杯。本屆歐洲杯正值60年紀念，第一次由11個國家聯合舉辦，成為世界球迷關注焦點。

今年註定不尋常。小組賽第一輪就發生意外。丹麥隊與芬蘭隊比賽中，丹麥球星埃里克森突然心臟驟停倒地不起，令人揪心。丹麥球員圍成人牆守護在埃里克森身邊，全場雙方觀眾齊聲呼喚他的名字。世界足壇更一致為埃里克森祈福，充分詮釋「生命高於比賽」。

埃里克森經救治後正在康復。小組賽連輸兩場的丹麥隊也在逆境中奮起。進入淘汰賽後丹麥隊愈戰愈勇，昂首進入四強。無論他們最後成績為何，已經給隊友送上最好禮物。

冷門永遠是足球的一部分。2014年世界杯冠軍德國隊、2016年歐洲杯冠軍葡萄牙隊、2018年世界盃冠軍法國隊三大熱門分在同組，被媒體稱為「死亡之組」。沒想到這三強小組出線後，淘汰賽第一輪全部出局。球迷戲稱「果然死亡之組，死亡率百分之百」。

C羅在記者會上移去贊助商的廣告飲料瓶、德國隊被淘汰時小女孩在爸爸懷裡痛哭，也註定成為經典畫面。

歐洲杯之後就是奧運會。今年日本疫情幾經反覆，東京奧運會能否舉辦，曾再度成為懸念。直到主辦方破釜沉舟，宣布「除非發生Armageddon(世界末日)那樣大災難，東奧一定會舉辦」，人們才鬆了一口氣。

雖然疫情陰影仍在，東京奧運會已進入倒計時。各國參賽選手正陸續到達東京，緊鑼密鼓做最後準備。讓我們一起靜待奧運聖火點燃的那一刻。