金山人語／迷幻藥合法化 福兮？禍兮？

迷幻藥合法化提案（SB519）由金山州議員提出，一點都不讓人奇怪。

從上世紀六○代起，舊金山就與迷幻藥以及由迷幻藥催發的各種意象，關聯在一起：自由、包容、前衛，反戰、反體制、特立獨行，以及如今的遊民、濫藥和令人望而卻步的種種問題。探究這一切的背後，最後會遇到一種叫LSD的東西，它，就是被要求合法化的一種最強烈、最有代表性的迷幻藥。

不要誤解，當年那場嬉皮運動，不是頹廢癮君子的迷幻集會。全美各地著奇裝異服的青年聚集金山，是為反戰反暴力，尋找精神寄託和人與人之間的理解與愛。被稱為嬉皮主題歌的歌詞寫道：如果你去金山，別忘了頭上插滿鮮花，在這座城市，人們溫柔善良，今年的夏天，這裡將充滿陽光…。

但不可否認，除了搖滾樂、鮮花、炫麗的服飾和海報外，讓嚮往心靈解放的年輕人HIGH到一起的，還有LSD等迷幻藥。

嬉皮精神今猶在，金山也一直是許多人心中的迷幻之山。

LSD自被發現有致幻作用後，一直存有爭議。政府禁止，但醫界始終有人在探究其療效及可用性。它可讓人斬斷三千煩惱絲，幸福感爆棚，據說還能改進大腦認知與思維功能，提升創造力。

矽谷 高科技人士服用LSD，早就是公開秘密。「經濟學人」曾報，許多高管公開承認「微量用藥」，認為有啟靈神效，讓人視野寬闊，腦洞大開，瞬間迸發出無限想象力和創造力。一位主管說，「我不喝咖啡 ，只服用LSD。」

喬布斯也說，「服用LSD是一個深刻體驗，是我一生最重要的事情之一。」難怪有人形容，蘋果極簡派的審美風格，就是LSD和禪宗冥想共同催生的。

但所有這些都不能改變一個事實，LSD等仍屬非法品。其原因，在於其強烈又危險的副作用。也因此，SB519提案允21歲以上成人使用、持有和分發LSD，不能不讓人擔憂。

其一，LSD有一定療效，可幫助精神疾病、創傷後應激障礙和抑鬱症患者，但也可讓人HIGH過頭，喪失判斷力甚至理性。服LSD致死的或不多，但因迷幻作用導致違駕等意外造成死傷的事例，並不少。

其二，LSD對未成年人的危害不容輕估，若身邊人因嗜藥而神智失常情緒錯亂，將直接置他們於危險之中，而對其幼稚心靈的創傷更將長久不去。

其三，提案規定，可持有和分享LSD，但不允販售，如此必刺激黑市走私與街頭交易泛濫，誘使年輕人為付高價購藥而偷竊搶劫、暴力犯罪 ，本已不堪的街頭治安，勢將雪上加霜。

SB519是十分危險的提案，立法者當三思。