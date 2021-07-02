我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美57.7%成人 完全接種疫苗

台增本土確診57例、15死 環南市場41確診尚未列

金山人語／迷幻藥合法化 福兮？禍兮？

劉玉昕

迷幻藥合法化提案（SB519）由金山州議員提出，一點都不讓人奇怪。

從上世紀六○代起，舊金山就與迷幻藥以及由迷幻藥催發的各種意象，關聯在一起：自由、包容、前衛，反戰、反體制、特立獨行，以及如今的遊民、濫藥和令人望而卻步的種種問題。探究這一切的背後，最後會遇到一種叫LSD的東西，它，就是被要求合法化的一種最強烈、最有代表性的迷幻藥。

不要誤解，當年那場嬉皮運動，不是頹廢癮君子的迷幻集會。全美各地著奇裝異服的青年聚集金山，是為反戰反暴力，尋找精神寄託和人與人之間的理解與愛。被稱為嬉皮主題歌的歌詞寫道：如果你去金山，別忘了頭上插滿鮮花，在這座城市，人們溫柔善良，今年的夏天，這裡將充滿陽光…。

但不可否認，除了搖滾樂、鮮花、炫麗的服飾和海報外，讓嚮往心靈解放的年輕人HIGH到一起的，還有LSD等迷幻藥。

嬉皮精神今猶在，金山也一直是許多人心中的迷幻之山。

LSD自被發現有致幻作用後，一直存有爭議。政府禁止，但醫界始終有人在探究其療效及可用性。它可讓人斬斷三千煩惱絲，幸福感爆棚，據說還能改進大腦認知與思維功能，提升創造力。

矽谷高科技人士服用LSD，早就是公開秘密。「經濟學人」曾報，許多高管公開承認「微量用藥」，認為有啟靈神效，讓人視野寬闊，腦洞大開，瞬間迸發出無限想象力和創造力。一位主管說，「我不喝咖啡，只服用LSD。」

喬布斯也說，「服用LSD是一個深刻體驗，是我一生最重要的事情之一。」難怪有人形容，蘋果極簡派的審美風格，就是LSD和禪宗冥想共同催生的。

但所有這些都不能改變一個事實，LSD等仍屬非法品。其原因，在於其強烈又危險的副作用。也因此，SB519提案允21歲以上成人使用、持有和分發LSD，不能不讓人擔憂。

其一，LSD有一定療效，可幫助精神疾病、創傷後應激障礙和抑鬱症患者，但也可讓人HIGH過頭，喪失判斷力甚至理性。服LSD致死的或不多，但因迷幻作用導致違駕等意外造成死傷的事例，並不少。

其二，LSD對未成年人的危害不容輕估，若身邊人因嗜藥而神智失常情緒錯亂，將直接置他們於危險之中，而對其幼稚心靈的創傷更將長久不去。

其三，提案規定，可持有和分享LSD，但不允販售，如此必刺激黑市走私與街頭交易泛濫，誘使年輕人為付高價購藥而偷竊搶劫、暴力犯罪，本已不堪的街頭治安，勢將雪上加霜。

SB519是十分危險的提案，立法者當三思。

暴力犯罪 咖啡 矽谷

上一則

清除聖縣垃圾、美化市容 加州議會撥200萬預算

下一則

全球第一家 人造魚壽司吧 今秋舊金山開幕

延伸閱讀

在銀行踩點選下手目標？金山奧克蘭華埠現可疑人物

在銀行踩點選下手目標？金山奧克蘭華埠現可疑人物
加州迷幻藥合法案 再闖一關

加州迷幻藥合法案 再闖一關
聖瑪利諾土地稅74%過關 學區E提案捲土重來逆轉勝

聖瑪利諾土地稅74%過關 學區E提案捲土重來逆轉勝
金山人語／方太太打官司

金山人語／方太太打官司
SB 519迷幻藥合法 一片反對聲

SB 519迷幻藥合法 一片反對聲

熱門新聞

舊金山將為應用程式的外賣送餐費永久設限，全美首例。 (美聯社)

全美首例 外賣送餐費佣金 舊金山通過固定15%

2021-06-24 18:31
加州議會通過2626億元年度預算。圖為紐森先前說明預算內容時的畫面。（美聯社）

加州預算大撒幣 1500萬戶可望退稅1100元

2021-06-30 01:11
加州議會通過2626億元年度預算。圖為紐森先前說明預算內容時的畫面。（美聯社）

加州預算大撒幣 1500萬戶可望退稅1100元

2021-06-30 02:18
異常熱浪本周末席捲西海岸，波特蘭可達華氏109度高溫。(Getty Images)

危險熱浪周末席捲美西 波特蘭可達109°F高溫

2021-06-26 17:51
7月1日起，加州將禁止居民在30天內購買超過一把的半自動步槍。（Getty Images）

加州7月1日起多項新法上路 金門大橋過橋費再漲

2021-06-30 02:20
11歲的Sean和9歲的Noah從2020年6月開始在網路上接單，到府修車，已成為南灣矽谷知名的修車「小師傅」。（照片：Hugo Chien提供）

避疫發奇想 矽谷父帶2子創業修理腳踏車

2021-06-29 02:16

精彩推薦

超人氣

更多 >
電視旁禁止放3物品 不然影響電器壽命

電視旁禁止放3物品 不然影響電器壽命
疫後旅遊大爆發實況 華人旅客親歷搭機夢魘

疫後旅遊大爆發實況 華人旅客親歷搭機夢魘
川普集團財務長魏塞爾柏格今早到法院自首

川普集團財務長魏塞爾柏格今早到法院自首
紐約法拉盛最大停車場關閉 復甦受創

紐約法拉盛最大停車場關閉 復甦受創
黛妃60歲冥誕 威廉哈利聯袂出席為雕像揭幕

黛妃60歲冥誕 威廉哈利聯袂出席為雕像揭幕