金山人語／方太太打官司

和美國 人溝通，話怎麼說很重要，這不見得和英文程度有關。記得方李邦琴買下280公路靠近舊金山、明顯有如地標的摩登原始人屋（Flintstone House）時，主流電視台去訪她。她坐在屋裡指著透下來的天光說，每次走進來，看著挑高的屋頂，就覺得自己好小，小小的自己坐在屋裡，心中好寧靜。

「但當我望向窗外，看到一部部車開在橋上，又覺得自己依然在這個滾滾紅塵，仍然是社區的一員。這種感覺很好。」這話美國人聽了有感，家是人心安歇之處，沒錢有錢都一樣。她沒有侵略性，她喜歡寧靜。那時以為方太太的公司這筆280萬的交易已順利達成。

但過去兩年，希爾斯堡市控告方李邦琴的景觀改造違反法規，設計未經審查，建築未申請許可。方也控告希爾斯堡市，並說有種族歧視 ，她發揮人脈，請到大律師Angela Alioto辯護，開記者會時摩登原始人屋的設計師Bill Nicholson都到場。

但官司總令人心煩，去年8月，方李邦琴的長子方以偉心臟病突發過世，也讓人看到女強人生命中不容易的一面。今年春天，和市府的官司和解，細節不公開，但從市府承擔十多萬的律師費以及讓屋子保持原貌，86歲老太太應是打贏了。英文媒體報導一出，就有三個華人 來說替方太太高興，而且恰好老中青三代都有，算是個非正式的民調吧。

其中一位男士住同一富裕小城已數十年，他說其實很感慨，富人區也不易居。比如有次修草坪自動灑水系統，才知鄰居把他付水費的噴頭往鄰居那頭移了大約10吋，問題不大，又蓋著草，但他心中納悶，見面仍行禮如儀，不想結怨。另一次，另一個鄰居在他的產權界線邊緣圍起三面牆放自己的垃圾桶，「 問都不問我一聲」 。第三次更誇張，他見三工人在他圍牆邊挖壕溝，還拉了電纜爬上他的樹，然後在樹上裝了一盞燈照向鄰舍，「 挖我的地，上我的樹，掛他的燈 」，同樣沒打招呼。

華人老紳士說，大家沒有撕破臉，因為仍要做鄰居，但他知道，不論再有錢，住再好的區，同樣會遇到「醜陋的美國人」，有事沒事去市府告你一狀。他見方李邦琴抗告得勝，真心恭喜。據理力爭必定孤單，不容易。

信使報記者訪方李邦琴，成為頭條，文末記者說，方李邦琴的外表不像Flintstone House的主人，但方李邦琴說，「外表也許不像，但我的內心完全屬於這裡」。

這就是她說話的本事。