金山人語／污染可能讓你老得更快一點

我們都知道污染對身體有害，不同的污染可造成不同身體部位的損傷，但新的研究說，長期處於污染環境，可能剝奪我們的青春歲月，加速老化的進程。各類污染製造的「自由基」(Free Radicals) 進入體內，會傷害組織甚至到 DNA ，一旦自由基過量，DNA喪失自動修復的機能，我們的身體就會加速老化。這是West Virginia與 Minnesota兩所大學合作的研究結果，發表在「自然」(Nature) 期刊。

什麼是自由基，簡單的說就是一個原子外圍有不成對的奇數電子，大家都知道所有的東西分解到最小就是原子，原子有一個在中間的原子核，周圍有電子分層圍繞，原子核中的質子帶正電，與外圍帶負電的電子互相吸引，電子的數目通常為偶數，一旦變成奇數就要另找一個電子彌補，變得游離不穩定，就是自由基。如氫原子(H)外圍僅有一個電子，氯原子(Cl)外圍三層共有 17 個電子，都是自由基。

自由基是怎麼產生的？主要有兩個來源，一是食物、一是污染。我們吃的食物經氧化磷酸化的細胞代謝，產生能量維繫我們的生命，卻會製造有害的副產品活性氧，如超氧化物和過氧化氫等自由基，擴散開來破壞細胞，所以營養專家教我們常吃抗氧化的食物。而污染則來自空氣煙霧、輻射線、工業化學用品，乃至家用噴霧清潔劑，都會產生自由基，吸入體內就同樣破壞細胞。

West Virginia大學的Eric Kelley教授，用基因改造的老鼠做實驗，從造血的幹細胞中除去了一種蛋白質，這種蛋白質是哺乳動物體內修復DNA的主要元素，缺少了這一元素，研究人員就可以檢視老鼠體內DNA的衰竭情況。結果發現五個月大的老鼠，出現了所有老化的症狀：失去聽覺、骨質疏鬆、腎功能衰退、視覺受損、血壓 升高，以及一些老年的狀況，教授說老化的程度相當兩歲的老鼠，等於人類八十歲。

與控制組的老鼠比較，又發現實驗組的老鼠有很多細胞受損，免疫細胞有氧化情形，而肝與腎的細胞也損壞，這許多發現，讓研究人員認為，一旦受傷的 DNA 無法修復，老化的生理現象會提前發生，動物如此、人類也如此。但幸好人類細胞中有「粒線體」 (Mitochondria)，可以扮演舉足輕重的角色，除了提供能量，還有掃除自由基，保護體內 DNA 的機能。

一旦體內的自由基過量，粒線體無法完全清除，DNA 逐漸受損，以致無法修復，實驗鼠的老化過程就出現。Kelley 教授舉香煙為例，每抽一口煙，所燃燒的碳物質就會製造 1016 （10 的 16 次方、一千兆）個自由基，更不用說嚴重的污染源了。所以研究人員指出，如果我們接觸更多的污染物，在體內累積相當程度的自由基，老化會進展的更快。

我們身體需要氧氣維持生命，但氧氣也是自由基的最大來源，一旦氧成為自由基，在體內就會非常靈活從別的細胞借用電子來彌補，如果數量龐大，就產生氧化壓力 (Oxidative Stress)，也就是自由基與體內的抗氧化物失去平衡，特別是自由基過剩，抗氧化物被過度耗損的失衡狀態。人體與生俱來消除活性氧自由基的防衛系統，就是前述粒線體內酵素的抗氧化作用。

自由基對人體的危害以及老化的討論，由來已久，近年基因工程的進展，使得 Kelley 教授等學者，能在短時間從動物的實驗，間接證實了污染與老化的關連，同時也對環境污染的危害加深一層認知。除了體內天然的抗自由基機能，當然也有一些抗氧化的藥物，來彌補體內抗氧機能的不足，不過學者們還是建議靠健康的生活方式與飲食，預防自由基在體內的累積。

自由基加速老化的論點，也可以用來解釋為什麼有些人老化來的緩慢。根據研究報告，不健康的生活方式，像是接觸化學毒素與污染的空氣、抽煙、喝酒、吃油炸食物，都可以增加自由基在體內的生成，而這類生活方式已知與心臟疾病以及癌症 關連，所以氧化壓力可以說是對不健康生活方式的另一註解，

想降低氧化壓力？那就減少接觸污染，維持健康生活方式，多吃抗氧化食物。