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金山人語／臉書案被撤 反壟斷風暴平息？

邱鴻安 

華府地區一名聯邦地方法院法官，28日撤銷臉書被控壟斷的訴訟，這項由聯邦貿易委員會(FTC)和46個州聯合提出的訴訟，旨在拆散龐然大物的臉書，臉書擁有27億用戶，控制了60%以上的社交網站市場。對聯邦兩年來的反壟斷運動來說，這次裁決是一次大挫折，但對矽谷的大科技公司(Big Tech)來說，則是一次重大勝利。 

FTC的訴訟在2020年12月提出，也是聯邦對Big Tech提出的多項反壟斷訴訟之一，除了FTC，司法部也提出訴訟，國會也立法調查Big Tech壟斷。20年來，蘋果、臉書、谷歌、亞馬遜和微軟的市場占有率和用戶越來越大，已形成明顯的壟斷情況；聯邦的反壟斷訴訟，主要是要禁止Big Tech收購可能的競爭平台，將之據為己有，從而消滅競爭。臉書2012年收購Instagram、以及2014年收購WhatsApp，都出於同一手法。谷歌和亞馬遜提供自己的平台給競爭對手使用，卻利用自己平台的優勢與對手競爭；蘋果則規定，發展商的APP必須繳交高昂費用，才能進入蘋果的APP店進行銷售。 

華府的法官作出匪夷所思的裁決。他指出，檢方不能認為Big Tech是龐然大物，就一定是壟斷，以致沒有解釋，也沒有提出證據，證明Big Tech壟斷；檢方甚至沒有界定什麼是「社交網絡」，因為沒有界定，所以沒有明確指出那些平台是社交網絡，那些不是。 

在法官眼中，FTC的檢察官顯然犯了基本錯誤，因此撤銷了訴訟。雖然法官給予檢方重申提出證據的機會，但這次裁決反映出一個事實：雖然大家都覺得壟斷擺在眼前，但檢方要解釋和證明Big Tech壟斷，卻不是一件容易的事。臉書28日對裁決的反應說明這個困難。 

臉書的發言人說，法官的裁決反映出，臉書沒有壟斷，消費者使用臉書服務，是因為臉書的產品具有競爭力，因為產品品質好，所以能贏得消費者支持。谷歌和蘋果過去也提出過同樣的理由，反對壟斷之說；谷歌的搜索引擎是一個著名例子，它並不是沒有競爭對手，但因為它的搜索功能勝過其他搜索引擎，所以逐漸占據市場，其他搜索引擎則被淘汰。 

反托辣斯一向是美國精神，美國經濟向來有反壟斷傾向，以確保市場競爭，國會也向來注重反壟斷立法，務求不讓任何公司變成龐然巨物，造成壟斷。這種精神也見於聯邦政府，聯邦政府的三權分立，就是要設立制衡，不讓國會或總統權力太大。從這種反托辣斯精神看，聯邦政府針對Big Tech的反壟斷行動是不會停止的。

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