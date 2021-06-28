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讓貝佐斯留在太空？

周喆

世界第一富豪，亞馬遜公司創辦人貝佐斯很快要上太空了。他和自己的弟弟，以及另外一位乘客，訂於7月20日乘坐貝佐斯自己的藍源公司「新謝帕德號」太空船，飛到距離地面一百多公里的空間。如果成功，他們將成為第一批自費搭乘商業飛船的平民太空人，創下航天商業化新篇章。

看似愚人節鬧劇，卻很少有人懷疑其真實性。貝佐斯太有名了，一手創辦的亞馬遜已經成為民眾生活不可缺少的一部分。這樣的人物，怎麼可能拿自己的名譽開玩笑。

和馬斯克一樣，貝佐斯也是太空迷。他說，自己五歲就夢想進入太空。亞馬遜帝國功成名就，貝佐斯急流勇退，專心做自己喜歡的事，為探索太空做貢獻，意義重大。

第一富豪貝佐斯和第二富豪馬斯克各領風騷，在航天領域更是直接進爭對手。以SpaceX和藍源為代表的航天商業化時代已經來臨，美國再次領先世界。馬斯克的龍飛船已經將太空人送上國際空間站，占得先機。但是這次貝佐斯為自己的飛船親自上陣，氣勢更勝一籌。

「新謝帕德號」以美國第一位太空人謝帕德命名。1961年5月5日，謝帕德駕駛「水星號」太空船完成第一次亞軌道飛行，歷時15分鐘。「新謝帕德號」這次的航線也是亞軌道飛行，全程約11分鐘，包括三分鐘無重力環境，讓乘客體驗失重狀態。

美國的第一次全軌道飛行是葛倫於1962年2月20日駕駛「水星號」太空船完成。藍源公司研發中的運載火箭就叫做「新葛倫」。藍源公司將來造出登月太空船，很可能以第一位登上月球的太空人命名「新阿姆斯壯號」。

貝佐斯的太空旅行計畫引發最大效應，卻是chang.org網站上的請願「讓貝佐斯永遠留在太空，不要再返回地球」。短短數天內就有超過十萬人簽名，達到了白宮必須回應的門檻。

貝佐斯何以這麼不招人待見？雖然不少網友是開玩笑心態，但也反映出當前社會分化，仇富心態加劇趨勢。

除了比較會賺錢，不小心成為世界首富，貝佐斯好像也沒幹甚麼窮兇極惡的壞事。他的錢也不是天上掉下來的。他的起點也許並不比你高。

看過一張舊照片。一間像是臨時改建的辦公室裡空空蕩蕩。只有貝佐斯獨自坐在唯一桌子前，正在一台老式電腦上埋頭苦幹。空無一物的牆上只掛著寫有「amazon.com」的簡陋橫幅。文字說明：「如果你覺得自己很艱難，想想1994年的貝佐斯」。

不讓貝佐斯回到地球，大概不是甚麼好主意。貝佐斯上太空是大新聞。如果他出意外回不來，是更大新聞。祝他好運，順利升空、平安歸來。

太空人 貝佐斯 美國

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