金山人語／罷免選舉4億元 幹點啥不好

推動罷免紐森 的人，當初可能有兩個「沒想到」：一是，沒想到支持罷免的人如此踴躍，簽名如期達標，一個月的冷靜期也沒幾個人反悔；二是，沒想到罷免聲勢雖盛，然紐森人氣不跌反升。有意參選取紐森而代之的人不少，但看在選民眼裡，與其說他們是來跟紐森競選的，不如說是為紐森助選的。

就這樣，一場罷免紐森的競選，最終恐演變成紐森明年連任競選的熱身賽。

最新數據顯示，紐森反罷免運動啟動後，捐款大量湧入，目前已籌到1650萬元，這是所有他的共和黨對手籌到的資金兩倍。捐款者從工會、普通民主黨員，到房地產開發商、科技業富豪，傳統與高新科技、溫和派與激進派通吃。其中，Netflix首席執行長一人就獻出300萬元。

與此同時，紐森還為2022年連任競選籌集了930萬元。

政治人物深諳「危機就是轉機」的道理，但不是每個人到頭來都能力挽狂瀾，化危機為轉機。川普連任競選使出百般解數，甚至挑動攻占國會，發動最後一擊，終未能改變失敗命運。究其根由，有個人作為，也是時與勢使然。

紐森能否最後化險為夷，仍需待未來數月的檢驗。但目前看，罷免呼聲漸呈頹勢，除非有新的意想不到的因素注入，要想將紐森逐出州府大廈，真不是件容易事。

其實，這本來就是一場不必要的折騰。本世紀初戴維斯州長遭罷免，起因於領導失誤，造成企業外流稅收銳減，終致嚴重財政危機。實實在在的問題，實實在在的責任。但此次不同，雖也是罪名一籮筐，但少有是紐森失誤直接促成的，稱欲加之罪並不為過。

比如，近年山火連連，乾旱、水資源短缺等等，有政策因素，但非始於紐森，另一主因是氣候暖化，而這是紐森一直呼籲應對的；企業與工作外流，預算 吃緊，紓困金發放混亂，甚至發給外州人和重罪犯，確是管理不利，但「罪」不致罷免。而加州 新近盈餘750億元，紐森要給每個人發紅包，讓預算指控頓失理據。

至於疫情初實行居家避疫，與其說紐森領導不利，不如說治疫有功。CDC日前宣布，加州是全美新冠病毒社區傳播最低的兩個州之一，這是紐森封鎖避疫、推動疫苗接種的直接結果，加州人應感謝州長，而不是懲罰州長。同樣，對於紐森在宣布避疫令後卻與朋友聚餐，相比於前總統讓人們喝漂白水抗疫，亦不難得到原諒。

罷免投票，據估將耗納稅人4億元，這筆錢本可用作學生午餐或失業補助。且選舉無論誰贏，都只會加深兩黨及選民的對立和隔閡，勞民傷財又傷感情，何苦？