金山人語／辭職與雙軌

疫情 逐漸趨緩，經濟開始復甦，但出現了兩個現象，辭職，與雙軌。疫情對身心衝擊的最後，讓很多人想到了要換一個工作環境，同時疫情居家工作的優點，大家不願意放棄，於是集中場所與居家交錯的雙軌(Hybrid)工作方式，逐漸成形為今後的常態。

疫情趨緩，各種活動復甦，長期在家的煩悶逐漸解脫，回到熟悉的辦公室座位，與久未親身見面的同事好友，重新歡聚一堂，巴不得快一點回到辦公室。但這未必是大家一致的想法，因為另一些人已經習慣居家，把生活與工作組合在一起，享受精神上的悠閒，雖然工作時間加長，甚至日夜不分，但上下班只要走幾步到另一個房間就行了，回到以前的刻板工作型態，自然是百般不願意。

如果想回辦公室卻仍讓你在家，想留家工作卻讓你回辦公室，就只有辭職了。據Prudential的最新報導，美國 至少有四分之一在職的人要在疫後換工作，另外有三分之一如果被迫全時回辦公室上班，就會辭職。美國現有930萬個工作空缺，有人形容美國像工作的樂園。微軟 的一份報告更是驚人，從31個國家3萬名工作者的調查，全球至少有41%會在最近向老闆提出辭呈，而18-25歲的年輕人更高達54%。

過去一年的居家工作，有足夠的時間沉思，也構成離職的原因，想離職的80%考慮在職場上的成長，75%說疫情讓他們重新思考自身的技能。微軟CEOSatyaNadella指出，一年以來，沒有任何事情比工作方式轉變的更快了，這讓員工的期望改變，也讓雇主用更寬廣的思維，重新定義生產力，以合作、學習、福利，讓每一個工作的人都能帶動事業的進展。這當然理想，看起來不太容易做到。

微軟把雙軌工作型態看成是下一次的「大破壞」(Great Disruption)，這種交錯的工作方式，不但會繼續，而且會成為新的工作型態。部分時間在辦公室、部分時間在家工作，這一彈性受到很多人的喜愛，Prudential的調查有87%的人屬意每周至少有一天在異地工作，願意全時在辦公室工作的僅有13%。雙軌應可平衡一些想離職的人，但老闆們要隨時想著那些原想離職的人。

不妨先看看微軟對居家一年3萬人的研究，或說疫情把以前的工作環境改變成什麼樣子。除了雙軌的彈性工作成為固定的工作型態，主管不容易接觸屬下成為問題。工作效率提升，是因為居家工作超時，另外工作圈縮小，相對孤立而減少創意。居家增進人性生活，促進生產力與福祉。而網路世界有廣泛的技術與人力市場，在家裡坐著就可換一個工作。這些疫情中的職場現象，疫情後能否保留優點、調整缺失，就可能成為不適應而離職的主因。

保留優點、調整缺失，微軟提出以人為中心的新概念，人想什麼、需要什麼，誰能在異地工作、誰必須到場工作，需要集體合作怎麼做，然後給大家最大的工作彈性。人是群體動物，需要群際關係，所以要製造寬廣的空間，作為實體與數位工作者的接觸橋梁。數位疲勞應是居家工作的最大負擔，異地工作不比辦公現場，隨時呼叫、不定期會議，都應盡量減少。如果2020年是技術長(CTO)的年代、2021則換成人資長(CHRO)，思考雙軌時代需要什麼樣的人力資源。

微軟的調查像是以一般的上班族為主，報告中也提到調查對象許多是資訊工作人員，全球這類的工作人力數量龐大，提出雙軌工作可能是一轉捩點。但全球還有為數不少的人，是因為疫情迫使工作消失如旅遊，或在疫情中深思而重新起步，根據Prudential的調查統計，去年有五分之一的美國人轉換了工作跑道，理由是尋求工作與生活的平衡、較好的待遇、以及試試新的東西。另外有26%說，一旦疫情趨緩，就會找一個新雇主。

疫情過後，經濟將以另一貌復甦，離職潮讓人力資源翻轉，雙軌工作幾乎成為定局。但辦公室會以男性為主繼續存在，異地工作與女性成為弱勢，辦公室空間縮小，會議會減少、時間會縮短。根據McKinsey，美國有1700萬人因疫情而轉業，培訓這些人轉到新行業的職能，就成為疫後復甦的一部分。Amazon以免費雲端課程，培訓全球2900萬人的電腦技術，預計2025年完成；微軟更在疫情中培訓3000萬人，給25萬家公司做為招聘數位技術人力的基礎。

歷史學家說，每經歷一件驟變或災難，有些事就會改變，永遠改變，再也難以回頭……