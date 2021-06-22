金山人語／喬丹傳科比 科比傳布克

NBA 西區決賽第二場，由太陽對快艇 ，22日周二進行，太陽大有可能再下一城；快艇當家球星雷納德(Kawhi Leonard)腳傷未癒，無法上場，雖然太陽控衛保羅(Chris Paul)也因「疫控」無法上場，但整體實力略高一籌的太陽，可再贏一場。太陽被看高一線，更因有得分高手布克(Devin Booker)，只要快艇的雷納德不出，快艇在西區決賽將難以擊退太陽。

太陽大有機會拿下西區冠軍，與東區的冠軍爭霸；東區無論由公鹿或老鷹出線，都難以挑戰太陽。因此，太陽已成為NBA今年奪冠的大熱門。

太陽對快艇的第一場中，布克攻下40分、13籃板和11助攻的「三雙」，只有24歲的布克，因此一戰成名，在NBA季後賽史上留名。NBA史上，能在分區決賽攻下40分和三雙的人，歷來就只有4人，最早的一次是1963年，之後是2006年的科比(Kobe Bryant)和2018年的詹皇(LeBron James)。

布克高中和大學時已是著名神射，2015年進NBA，一年半後的2017年3月24日，個人單場攻下70分，是繼科比2006年單場攻下81分後個人單場最高紀錄。能在一場拿到30、40分者，已算是球星級；能攻下50分者，已屬少見，能攻下70、80分者，更是鳯毛麟角。從布克拿下70分起，他就一直被期待為未來的傳奇巨星。

今年是布克進NBA的第六年，前五年太陽實力不夠，未能進季後賽，但擅於控球的保羅，本賽季加盟太陽，太陽有他控球，與布克合打擋拆，再加上2018年選秀狀元中鋒艾頓(Deandre Ayton)，因此打出極佳戰績。進季後賽後，一輪以4:2擊敗湖人，將詹皇淘汰，布克在第六場攻下47分，詹皇無力回天；第二輪，太陽更以4:0橫掃丹佛金塊，使今年的「最有價值球員」約柯奇(Nicola Yokic)輸得顔面無存。

布克今年聲名大噪，還有一重要原因，因為他傳承科比的球技和球風。球王喬丹 1998年退休，將薪火傳給科比，而2020年1月科比墜機去世，則將薪火傳給布克。

科比1996年以第13籤進NBA，1996年生的布克，2015年也以13籤進NBA；喬丹高6呎6吋，重218磅；科比也是6呎6吋，重212磅。布克高6呎5吋，重206磅，與喬丹和科比可說是同一身高體重。這個身高體重可說是投球和彈跳的最理想組合。

科比學喬丹，人盡皆知；1998年科比進明星賽，那時是喬丹退休前最後一次明星賽；當時科比在場上亦步亦趨，有意無意之間，擺出與喬丹相同的動作。布克想學科比，也是無人不知。20日，太陽對快艇第一仗，布克攻下傳奇的40分和三雙，NBA球壇正式宣布，布克已成為「下一個科比」。