近年來「進步派」登上媒體頻率越來越高。從國會議員到加州政府再到地方黨團，進步派聲勢日趨浩大。美國 社會階層分化加劇，貧富差距擴大，也為進步派提供了生長空間。

「進步派」其實不是新事物。史料顯示，進步主義者在十九世紀末至二十世紀初就已經在美國形成，並對當時的民主黨 和共和黨都產生過重要影響。

「進步派」這個中文譯名不知道是誰首創，雖被廣泛應用，但卻具有很大誤導性，對其他派別也不公平。因為在中文裡，「進步」是褒義詞。凡是被稱為「進步」的事務，通常都是正面的、積極的。如果一個政治派別掛上「進步派」標籤，其對立面難道就是「反動派」？

歷史上進步派確實起到積極作用。他們促成禁止童工、參議員直選和給予婦女投票權，並促使政府提高財產稅用於投資教育和公共設施，都有正面意義。

但是近年來，進步派沉浸在自己的社會主義烏托邦幻想，越來越脫離現實，破壞性遠大於建設性。他們的許多理念與措施，以華人傳統觀念看來，不但不進步，反而倒行逆施。

其中包括但不限於毒品合法化、以平權為名取消「擇優入學」標準，改以族裔背景為大學錄取條件、放任治安惡化而將重罪輕罪化、撤資警察 、取消持槍犯罪加刑等。

必須承認，進步派的宣傳很有蠱惑性，尤其對年輕人很有吸引力。這也是為甚麼很多進步派往往高票當選。

令人擔憂的是，現在進步派越來越表現出攻擊性。他們正在與所有人開戰。他們與共和黨固然勢如水火，與民主黨自由派也是劍拔弩張。更恐怖的是，他們不允許任何調和空間，強行要求別人必須選邊站。只要不是百分之百贊成他們，各種「歧視」大帽子馬上鋪天蓋地飛來。

就連賀錦麗那樣被許多華人視為「左得不能再左」的民主黨人，只是因為一句「難民不要來美國」，立即引發進步派怒火。

現在進步派與某些宗教極端「聖戰者」很相似。他們都以狂熱的偏執，試圖將自己的立場強加於人。進步派的「聖戰」已經開始。

最近佛利蒙市長高敘加就遭到進步派霸凌。高敘加從學區委員到市議員再到市長， 一路走來踏實為民做事，形象口碑都很好，是華人參政的模範代表。但是她剛宣布參選加州參議員，就引來部分進步派人士無端攻擊。他們欠高市長一個公道。

進步派已經在這個國家充當審查政治正確的意識形態警察，令人聯想起某些政教合一國家的宗教警察。你願意生活在這樣的國家嗎?

幸好我們手上還有選票。他們靠選票上台，我們也可以用選票請他們下台。