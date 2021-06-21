我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美55.8%成人 完全接種疫苗

台新冠確診增75例 三級以來首降百位以下

進步派的「聖戰」

周喆

近年來「進步派」登上媒體頻率越來越高。從國會議員到加州政府再到地方黨團，進步派聲勢日趨浩大。美國社會階層分化加劇，貧富差距擴大，也為進步派提供了生長空間。

「進步派」其實不是新事物。史料顯示，進步主義者在十九世紀末至二十世紀初就已經在美國形成，並對當時的民主黨和共和黨都產生過重要影響。

「進步派」這個中文譯名不知道是誰首創，雖被廣泛應用，但卻具有很大誤導性，對其他派別也不公平。因為在中文裡，「進步」是褒義詞。凡是被稱為「進步」的事務，通常都是正面的、積極的。如果一個政治派別掛上「進步派」標籤，其對立面難道就是「反動派」？

歷史上進步派確實起到積極作用。他們促成禁止童工、參議員直選和給予婦女投票權，並促使政府提高財產稅用於投資教育和公共設施，都有正面意義。

但是近年來，進步派沉浸在自己的社會主義烏托邦幻想，越來越脫離現實，破壞性遠大於建設性。他們的許多理念與措施，以華人傳統觀念看來，不但不進步，反而倒行逆施。

其中包括但不限於毒品合法化、以平權為名取消「擇優入學」標準，改以族裔背景為大學錄取條件、放任治安惡化而將重罪輕罪化、撤資警察、取消持槍犯罪加刑等。

必須承認，進步派的宣傳很有蠱惑性，尤其對年輕人很有吸引力。這也是為甚麼很多進步派往往高票當選。

令人擔憂的是，現在進步派越來越表現出攻擊性。他們正在與所有人開戰。他們與共和黨固然勢如水火，與民主黨自由派也是劍拔弩張。更恐怖的是，他們不允許任何調和空間，強行要求別人必須選邊站。只要不是百分之百贊成他們，各種「歧視」大帽子馬上鋪天蓋地飛來。

就連賀錦麗那樣被許多華人視為「左得不能再左」的民主黨人，只是因為一句「難民不要來美國」，立即引發進步派怒火。

現在進步派與某些宗教極端「聖戰者」很相似。他們都以狂熱的偏執，試圖將自己的立場強加於人。進步派的「聖戰」已經開始。

最近佛利蒙市長高敘加就遭到進步派霸凌。高敘加從學區委員到市議員再到市長， 一路走來踏實為民做事，形象口碑都很好，是華人參政的模範代表。但是她剛宣布參選加州參議員，就引來部分進步派人士無端攻擊。他們欠高市長一個公道。

進步派已經在這個國家充當審查政治正確的意識形態警察，令人聯想起某些政教合一國家的宗教警察。你願意生活在這樣的國家嗎?

幸好我們手上還有選票。他們靠選票上台，我們也可以用選票請他們下台。

警察 美國 民主黨

上一則

聖荷西「音樂創造日」恢復現場舉行

下一則

挪480萬警察預算處理遊民問題 金山議員提案 市長反對

延伸閱讀

加州重啟 亞洲國際電影節首次實體活動 眾星雲集

加州重啟 亞洲國際電影節首次實體活動 眾星雲集
加州乾旱嚴峻 節水當務之急

加州乾旱嚴峻 節水當務之急

國會提案鼓勵就業 找到工作者每周180元獎勵津貼

國會提案鼓勵就業 找到工作者每周180元獎勵津貼
六月節比照聯邦帶薪假？ 加州短期內不可能

六月節比照聯邦帶薪假？ 加州短期內不可能
加州數位新冠疫苗紀錄卡上路 提供接種證明新選擇

加州數位新冠疫苗紀錄卡上路 提供接種證明新選擇

熱門新聞

這棟位於舊金山太平洋崗的豪宅最近以4350萬元成交，成為舊金山房價最高的房屋。（取自Google地圖）

舊金山最貴豪宅 4350萬元成交 無敵美景價創新高

2021-06-19 17:11
警方封鎖案發現場。（視頻截圖）

舊金山94歲華裔婆婆遭砍 臀、腿多處刀傷

2021-06-17 00:38
加州15日全面重開，大部分場所與活動的防疫規定都解除。（Getty Images）

加州15日迎接重開 8項須知要注意

2021-06-15 00:15
州政府宣布解封，許多賣場、量販店也湧入大量人潮。（記者江碩涵／攝影）

加州解封 賣場湧人潮 華人謹慎：不戴口罩像裸體

2021-06-19 00:31
許小姐家中的兩把手槍。（許小姐提供）

舊金山劫匪破門行搶 華裔女持雙槍防衛

2021-06-12 17:01
數位疫苗接種認證系統可避免攜帶紙本疫苗卡的不便。（美聯社）

加州推數位「疫苗認證」 紐森：非疫苗護照、不強迫用

2021-06-16 00:22

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
為何打完新冠疫苗抗體檢驗抗體不高？ 專家說兩個原因

為何打完新冠疫苗抗體檢驗抗體不高？ 專家說兩個原因

不敢脫 錯失「色，戒」女主角？女星親曝與湯唯關係

不敢脫 錯失「色，戒」女主角？女星親曝與湯唯關係
中國變「西台灣」？美金融大亨巴斯穿惡搞T恤挺台

中國變「西台灣」？美金融大亨巴斯穿惡搞T恤挺台
紐約艾姆赫斯特街頭 女子遭搶劫性侵

紐約艾姆赫斯特街頭 女子遭搶劫性侵
沒煙火、遊行 迪士尼門票卻大漲 1家4口度假逾6000元

沒煙火、遊行 迪士尼門票卻大漲 1家4口度假逾6000元