金山人語／重開恐懼症

加州 新冠疫情 後正式重開第二天，排隊買便當。十多人排在店外，全戴口罩 ，按地上畫的距離排隊。這些人一望可知是上班族，也都知道可到餐廳堂食，可現在，還是原來的方式舒服些 。

一年多前要習慣疫情封城，大家都花很大力氣，如今調回來也得適應 。比如疫後談握手，記者到美東一個開幕場合，問市議員一場選戰下來必須握多少次手，他說十多萬次吧，拜票握手很重要。

其它人就不這樣想，說握手是西元前5世紀在希臘才形成的習慣，並非如呼吸或喝水一般必須。美國的抗疫總舵手佛奇也針對握手說過，習慣都是演化來的。或許因此，副總統賀錦麗和南韓總統文在寅握手後不自覺把自己的手往褲管上擦拭，大家也未過度苛責。

翻開加州重開的行為準則，不戴罩的場合是餐廳、商場、戲院和超市。對中老年華人來說，過去一年多大家把YouTube上不必錢的電影電視看個夠，更不想花錢上電影院了，至於超市買菜，大多數主張仍戴口罩。就算同個商場，Safeway超市可不戴罩，它隔壁商店的老闆卻可能要求你戴，所以口罩是丟不得的。

必須戴罩的是搭公交、大型集會、醫院診所、學校，華人更是樂於從命，比較有懸念是學校，尤其年紀小的孩子上學戴口罩的執行。你不知道孩子同學家裡的情況，老師們也反應，課室裡還好控制，孩子聚一起玩就很難說。暑假來了，問題不大，托兒服務業則會是較大考驗。

加州人其實還是幸福的，有的州對於疫苗和口罩的看法和加州極不同，比如德州，有加州華人媽媽很憂心說起為了女兒女婿不肯打疫苗，三番兩次勸說，幾乎吵架。只能遙遙擔心。

重開是一時還是長久也很難說。白人鄰居已經訂了遊輪之旅，要飛到西雅圖再搭船到日本繞一圈。問他何時啟程，說是明年10月，有人不經意問說：「 那萬一疫情又起來了呢？」大家忽然就安靜了。

加州重開，不代表人的信心也重開呀。

也有擔心仇恨心態加上戴口罩習慣會讓亞裔受到公開質疑。舊金山加大專家陳子平建議說不要急著反抗和辯論，平靜地請問對方為何對於戴口罩有所不滿，聽聽對方的說法，之後平和地離開現場。

希望不必有人必須面對這種質疑。舊金山曾有人力推只要男性心中自認是女性就應該維護他使用女廁的權利。同樣土地上，如果不能容忍人有戴口罩的權利，那你還要這本美國護照做什麼呢？