金山人語／UFO研究報告即將出爐

UFO，俗稱的不明飛行物，從科幻的影劇到天際的來去無蹤，幾十年來帶給大家驚異、浪漫、娛樂，當然也許給一些人帶來一點憂慮甚至恐懼。美國 國會兩黨合作的情況不多，但對 UFO 的興趣卻是有志一同，去年 12 月囑國防部 在半年內提出研究報告，尤其是近年在東海岸常與飛機遭遇，被駕駛員拍下影片，驚人的閃動到底是什麼？於是成立了一個正式任務編組 UAPTF (Unidentified Aerial Phenomena Task Force)，來研究無法解釋的空中現象。

政府出面研究 UFO 這不是第一次，早在 1950 年代美國空軍就有藍皮書 (Blue Book) 計畫，收集各地舉報的 UFO 事件，十幾年來高達一萬多件，後拍攝成受歡迎的電視影集。1966-1968 年間，空軍與 Colorado 大學物理學家 Edward Condon 組成委員會，調查藍皮書的內容，結果認為科學價值不高。除了美國，英、加、義、丹麥、瑞典、法國，也都有政府參與 UFO 調查。

由國會出面調查 UFO，提出國家安全的疑慮，唯恐這一先進技術來自「他國」，對美國的軍事力量造成威脅，也就是因為這一政治力的添加，大家對即將公佈的報告，引發了興趣與關注，期望解開一些前所未知之謎。現在大家看到的多是網上那幾段影片，戰鬥機鎖住一個會亂跳的黑影，或雷達幕上顯示七、八個影子圍繞一艘船不斷晃動，國防部一定有更多的「證據」，希望能在這份正式報告中解密。

月初的紐約時報，以及內情消息人士，大致的透露了這份報告的內容，說找不出 UFO 與外星聯繫的證據，來證明不出於這個地球，但它們的快速移動，迷惑了不少科學與軍事家，仍無法解釋。另外從 20 年的 120 個事件的分析，也沒有發現有美國軍方或美國技術的參與，這就刪除了美國秘密武器的可能性，這也是從加密文件中找到的僅有結論。當然這個結論會讓 UFO 迷們大失所望。

UFO 的研究既然被政治力拉到這麼高，在「解密」的前夕，除了媒體開始活躍，一些科學家也發表看法。科學家不會用 UFO 迷的遊戲心態，多認為排除外星、排除美國製造，大概就是研究報告的結論。如果承認是外星，不但 UFO 迷高興，更給媒體運作空間，進而給政治人物壓力，迫使政府做更深入的調查，大家就繞著外星打轉。科學作家 Mick West 就指出是不是先從無人機、新式雷達、以及天空的自然閃光，認真的分析研究。

另外幾位學者認為，不能用單一的解釋涵蓋這麼廣泛的現象，所以報告不一定要做定論，最好是公開更多的資訊讓學者專家們充分瞭解，或許對無法解釋的事跡，能找出科學的共識，否則的話，陰謀論會永遠存在，阻礙了適當的科學調查。UFO 現象是收集情報、還是外物入侵，我們無從得知，但確定是一個科學問題，值得嚴肅對待，只是長久以來被忽略甚至嘲笑，所以政府與軍方要開放胸襟的公開研究。

哈佛大學天體物理學家 Avi Loeb 自薦要加入 UAPTF 團隊，來領導學術研究，為團隊注入嚴謹的科學方式，讓討論更能取信於人。他說 UAPTF 的報告取決於公開的證據，但至今仍然有限，使用以前的紀錄是一種誤導，以前多反應老舊的技術，而見證人又多沒有科學專業，與其執著過去，不如用現代化的攝影與感應設備，在事件發生地搜尋不尋常的訊息。

科學記者作家 Sarah Scoles，認為這份報告不會有什麼啟示性的創新。上一世紀軍方有幾次的 UFO 調查，都把不尋常的現象與國家安全連在一起，這次看起來也不例外，不過是舊事的 21 世紀版本。但如果用不偏差的分析既有的資料，可能對事件發生的真相露出蛛絲馬跡，現在的問題是，研究未能遵照傳統科學的嚴謹態度。真像就在某個地方，只是我們知道的機會，似乎與政府所保留的越來越遠。

你相信 UFO 嗎？據 Gallup 2019 年的民調 ，美國有三分之一的人相信 UFO 事件中有外星人的影子，而美國政府隱藏了外星人的秘密，例如 Nevada 州的第 51 區，以及 1947 年 New Mexico 州 Roswell 墜毀的外太空船，與擄獲的外星人。同樣 2019 年 YouGov 的民調，過半的美國人說政府極可能、或有可能隱藏 UFO 的秘密，僅有 27% 的人說不可能，10% 說不知道。

預估 6 月 25 日以前，這份國會級的 UFO、或 UAP 的研究報告，就會熱騰騰的出爐。至於起鍋的熱氣滾滾不散，還是漸漸冷卻，就要看你對 UFO 的期盼了。