我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台新冠增18死、本土確診167例 陳時中：雙北穩定

加州大學新規：師生返校須打疫苗 有健康、宗教理由者可免

金山人語／UFO研究報告即將出爐

那福忠

UFO，俗稱的不明飛行物，從科幻的影劇到天際的來去無蹤，幾十年來帶給大家驚異、浪漫、娛樂，當然也許給一些人帶來一點憂慮甚至恐懼。美國國會兩黨合作的情況不多，但對 UFO 的興趣卻是有志一同，去年 12 月囑國防部在半年內提出研究報告，尤其是近年在東海岸常與飛機遭遇，被駕駛員拍下影片，驚人的閃動到底是什麼？於是成立了一個正式任務編組 UAPTF (Unidentified Aerial Phenomena Task Force)，來研究無法解釋的空中現象。

政府出面研究 UFO 這不是第一次，早在 1950 年代美國空軍就有藍皮書 (Blue Book) 計畫，收集各地舉報的 UFO 事件，十幾年來高達一萬多件，後拍攝成受歡迎的電視影集。1966-1968 年間，空軍與 Colorado 大學物理學家 Edward Condon 組成委員會，調查藍皮書的內容，結果認為科學價值不高。除了美國，英、加、義、丹麥、瑞典、法國，也都有政府參與 UFO 調查。

由國會出面調查 UFO，提出國家安全的疑慮，唯恐這一先進技術來自「他國」，對美國的軍事力量造成威脅，也就是因為這一政治力的添加，大家對即將公佈的報告，引發了興趣與關注，期望解開一些前所未知之謎。現在大家看到的多是網上那幾段影片，戰鬥機鎖住一個會亂跳的黑影，或雷達幕上顯示七、八個影子圍繞一艘船不斷晃動，國防部一定有更多的「證據」，希望能在這份正式報告中解密。

月初的紐約時報，以及內情消息人士，大致的透露了這份報告的內容，說找不出 UFO 與外星聯繫的證據，來證明不出於這個地球，但它們的快速移動，迷惑了不少科學與軍事家，仍無法解釋。另外從 20 年的 120 個事件的分析，也沒有發現有美國軍方或美國技術的參與，這就刪除了美國秘密武器的可能性，這也是從加密文件中找到的僅有結論。當然這個結論會讓 UFO 迷們大失所望。

UFO 的研究既然被政治力拉到這麼高，在「解密」的前夕，除了媒體開始活躍，一些科學家也發表看法。科學家不會用 UFO 迷的遊戲心態，多認為排除外星、排除美國製造，大概就是研究報告的結論。如果承認是外星，不但 UFO 迷高興，更給媒體運作空間，進而給政治人物壓力，迫使政府做更深入的調查，大家就繞著外星打轉。科學作家 Mick West 就指出是不是先從無人機、新式雷達、以及天空的自然閃光，認真的分析研究。

另外幾位學者認為，不能用單一的解釋涵蓋這麼廣泛的現象，所以報告不一定要做定論，最好是公開更多的資訊讓學者專家們充分瞭解，或許對無法解釋的事跡，能找出科學的共識，否則的話，陰謀論會永遠存在，阻礙了適當的科學調查。UFO 現象是收集情報、還是外物入侵，我們無從得知，但確定是一個科學問題，值得嚴肅對待，只是長久以來被忽略甚至嘲笑，所以政府與軍方要開放胸襟的公開研究。

哈佛大學天體物理學家 Avi Loeb 自薦要加入 UAPTF 團隊，來領導學術研究，為團隊注入嚴謹的科學方式，讓討論更能取信於人。他說 UAPTF 的報告取決於公開的證據，但至今仍然有限，使用以前的紀錄是一種誤導，以前多反應老舊的技術，而見證人又多沒有科學專業，與其執著過去，不如用現代化的攝影與感應設備，在事件發生地搜尋不尋常的訊息。

科學記者作家 Sarah Scoles，認為這份報告不會有什麼啟示性的創新。上一世紀軍方有幾次的 UFO 調查，都把不尋常的現象與國家安全連在一起，這次看起來也不例外，不過是舊事的 21 世紀版本。但如果用不偏差的分析既有的資料，可能對事件發生的真相露出蛛絲馬跡，現在的問題是，研究未能遵照傳統科學的嚴謹態度。真像就在某個地方，只是我們知道的機會，似乎與政府所保留的越來越遠。

你相信 UFO 嗎？據 Gallup 2019 年的民調，美國有三分之一的人相信 UFO 事件中有外星人的影子，而美國政府隱藏了外星人的秘密，例如 Nevada 州的第 51 區，以及 1947 年 New Mexico 州 Roswell 墜毀的外太空船，與擄獲的外星人。同樣 2019 年 YouGov 的民調，過半的美國人說政府極可能、或有可能隱藏 UFO 的秘密，僅有 27% 的人說不可能，10% 說不知道。

預估 6 月 25 日以前，這份國會級的 UFO、或 UAP 的研究報告，就會熱騰騰的出爐。至於起鍋的熱氣滾滾不散，還是漸漸冷卻，就要看你對 UFO 的期盼了。

美國 民調 國防部

上一則

縮小數位鴻溝 查維茲籲州府速通過70億寬帶投資

下一則

舊金山芬太尼濫用嚴重 急診室1天至少處理10例

延伸閱讀

梅奧卡斯：美墨邊界不向非正規移民開放

梅奧卡斯：美墨邊界不向非正規移民開放
金山全面重啟 招喚遊客回歸 叮叮車9月上路 8月試行

金山全面重啟 招喚遊客回歸 叮叮車9月上路 8月試行
美國上班族不快樂 工作壓力全球第一

美國上班族不快樂 工作壓力全球第一
中國戰機28架擾台 再破單日紀錄 美批北京破壞穩定

中國戰機28架擾台 再破單日紀錄 美批北京破壞穩定

高度關切北京威脅台灣 準亞太助卿重申台灣關係法

高度關切北京威脅台灣 準亞太助卿重申台灣關係法

熱門新聞

許小姐家中的兩把手槍。（許小姐提供）

舊金山劫匪破門行搶 華裔女持雙槍防衛

2021-06-12 17:01
臉書宣布，只要工作性質允許，員工可申請遠距上班。(美聯社)

臉書：搬家遠距上班 可能調降薪資

2021-06-10 11:47
加州15日全面重開，大部分場所與活動的防疫規定都解除。（Getty Images）

加州15日迎接重開 8項須知要注意

2021-06-15 00:15
為配合加州下周全面重開，加州職業安全與衛生廳決定再度修改口罩令。（美聯社）

加州政府急轉彎 撤銷職場須續戴口罩規定

2021-06-11 01:17
企業強迫員工重回辦公室，可能造成人才出走。（Getty Images）

蘋果強制員工回公司上班 引發內部反彈

2021-06-11 15:25
DoorDash華裔執行長徐迅去年年薪逾4億，為舊金山執行長中之冠。(美聯社)

4.1億年薪 DoorDash華裔執行長徐迅 居舊金山CEO之冠

2021-06-08 17:31

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐約法拉盛華裔男女遭拋屍賓州 女死者華社活躍人士

紐約法拉盛華裔男女遭拋屍賓州 女死者華社活躍人士
石正麗接受「紐時」採訪 否認武漢實驗室外洩病毒

石正麗接受「紐時」採訪 否認武漢實驗室外洩病毒
抽血分析：美國新冠確診首例前 5州已有民眾染疫

抽血分析：美國新冠確診首例前 5州已有民眾染疫
印度神童預言又成真了…英6月20日後發生「嚴重大事」

印度神童預言又成真了…英6月20日後發生「嚴重大事」
不認俄中密約？普亭：對中國準備武統台灣一無所知

不認俄中密約？普亭：對中國準備武統台灣一無所知