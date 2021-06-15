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1張圖看疫情：全美54.4%成人 完全接種疫苗

台新增本土確診132例、8死 陳時中：疫情緩坡下降

金山人語／美國巨變與拜登中興

邱鴻安 

在英國舉行的G7峰會結束，拜登14日轉到比利時出席北約峰會；美歐關係是美國對外的最重要關係，這兩個峰會順利完成，顯示拜登聯歐抗中政策走出了重要一步，並逆轉了川普四年與歐盟關係的緊張局面，美國也開始重拾國際領導地位。 

回顧五個月前，美國正處於最混亂時刻。今年1月6日，大批川粉在川普煽動下，從白宮遊行到國會山莊，向國會發動攻擊；從美國立國的三權分立憲政看，這是總統對國會的史無前例攻擊，美國也因此墮入歷史深淵。 

國會被攻擊前的兩個半月，即由去年11月7日大選日至川普今年1月20日下台，川普在完全沒有證據下，堅持選舉舞弊，不承認選舉結果，還提出數十項訴訟，謀求推翻選舉結果。那一段時間，美國政情有如地獄，幸好法院制度保持獨立，力拒謊言，推翻和撤銷所有訴訟。 

今年1月初，美國最混亂之時，疫情也達到高峰，當時全美每天確診高達20萬人；川普政府欠缺效率，疫苗發送混亂，以加州和灣區為例，希望得到疫苗，卻得不到。五個月以來，疫情徹底逆轉，6月13日全美確診降至4916人，死亡101人，全美52%的人接種了一劑疫苗，接種了兩劑的也達44%；全美最大的加州，6月15日全面解封。 

疫情受控，經濟也強勁復甦，今年第一季GDP增長6.4%，第二季預計增長8.4%，5月的失業率降至5.8%。商業解封，經濟也得以逆轉。美國當前的經濟問題，反而是擔心經濟過熱，導致通膨上漲，經濟專家正激烈討論是否要升息，使通膨降溫。 

4月物價指數上升4.2%，5月再急升5%。房價、車價、汽油費和食物價格都大漲。5月商業大幅解封，灣區的中餐館隨即漲價，外賣食物幾乎全面漲價20%。 

聯準會認為通膨上漲是短暫的，經濟恢復到疫前水平，就可回降。聯準會因此表示，2023年前不會升息，每個月1200億元的購債行動，最快明年才會開始減購。現在是聯準會決策的關鍵時刻：什麼時候升息？升息太早，可能損害復甦步伐；升息太遲，通膨則可能失控。 

拜登推動的基建和家庭復興計畫，投入款項4兆元，加上之前國會已通過的2兆元刺激經濟款項，總數高達6兆元，這是美國二次大戰羅斯福新政以來的最大投資。巨大的投資，預計可鞏固美國未來數年的經濟。回顧五個月以來，拜登政府外交聯歐抗中開始成形，內政上抗疫和經濟有成，已創造出一中興面貌，完全逆轉了半年前的歷史低谷。

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