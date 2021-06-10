金山人語／跟40個人搶房子

鄰居重修廚房，工人貨車停門口，一個開賓士車的房地產經紀經過，停車搖下車窗問這鄰居：「你想要賣房子嗎？ 」

矽谷屋主成天接到電話和傳訊：「我們想要買你的房子，你願意賣嗎。」

MLSListings專家說房市真熱，像薩拉度加和庫比蒂諾這種南灣的好學區房，當天上市當天成交並不少見。高科技的買主不怕加價，他們收入高，只要多貸幾十萬就行了。

整個加州 都受震撼，朋友因為兒子要到南加 讀大學，又離不開愛犬，很難租房或者住宿舍，看大家都在搶房子，想說給孩子買個房子，一方面分租貼補，四年後賣掉都可能有賺頭。她聽人吃過後悔藥，說幾年前曾想買沙加緬度的房子給念加大的兒子住，要30多萬有點猶豫，如今那房子已漲破60萬了。

這朋友為買南加房子耗盡心神，前兩間都沒買到，到第三間有40個人去搶，不是什麼了不起的好區，但意者眾多又有疫情考量，規定一人只能看15分鐘，像打仗一樣。

四房三衛共度公寓開價62萬，來了40張標單。賣方決定要70萬以下的人先退場。朋友禁不起心理戰，決定70萬再加一萬以表誠意。

賣方開出三條件，一要全現金，二是最高已有人出73萬，請再加一點意思意思，第三是讓原屋主住到秋天開學前再搬走。就這多住三個月的條件讓雙方一拍兩散。朋友說她受夠了，寧可每月付房租2千都不想給兒子買房了，她後來聽說就是這種六、七十萬的，地點不頂尖的房子最難搶，她想到下一棟還要再遭遇這回刷下來的39個人，很疲累。

東灣Pleasanton有一個經紀人簡直成了哲學家，她說，房子上市的標價也好，銀行的鑑價也好，都只是個數字，最重要的決定因素是你究竟有多想買這個房子。

已逾退休之齡的朋友在聖荷西買房子，裡頭原本住個台灣 來的老太太，房子年久失修，舊物滿地，朽壞的味道撲鼻，上市時連一張照片都拍不出來。

朋友找房子也累了，想說就開到現場看看，一邊盤算如何用最少的錢整一整可以住進去。那已是半年多前的事。之後木料建材大漲，整房子的經費翻倍，工人每天給臉色看。弄到後來，清理院子的錢都沒有了，門口一棵礙眼的椰子樹聽說砍走還得花一萬美金，只好讓它留住。

但那破舊房子有了人氣和照顧，坐北朝南，午後清風徐來，窗外桃樹李樹葉影婆娑，沏上一壺清茶，房子就成了家。

買房子有點像找對象，當然有像巴洛阿圖或者薩拉度加這種白雪公主，但是如果你也不是白馬王子，傾聽自己內心的真正需要，做出讓步，總有找到好姻緣的可能。