我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美53.3%成人 完全接種疫苗

台新冠再增28死 本土個案263例 下降趨勢不明顯

金山人語／跟40個人搶房子

黃美惠

鄰居重修廚房，工人貨車停門口，一個開賓士車的房地產經紀經過，停車搖下車窗問這鄰居：「你想要賣房子嗎？ 」

矽谷屋主成天接到電話和傳訊：「我們想要買你的房子，你願意賣嗎。」

MLSListings專家說房市真熱，像薩拉度加和庫比蒂諾這種南灣的好學區房，當天上市當天成交並不少見。高科技的買主不怕加價，他們收入高，只要多貸幾十萬就行了。

整個加州都受震撼，朋友因為兒子要到南加讀大學，又離不開愛犬，很難租房或者住宿舍，看大家都在搶房子，想說給孩子買個房子，一方面分租貼補，四年後賣掉都可能有賺頭。她聽人吃過後悔藥，說幾年前曾想買沙加緬度的房子給念加大的兒子住，要30多萬有點猶豫，如今那房子已漲破60萬了。

這朋友為買南加房子耗盡心神，前兩間都沒買到，到第三間有40個人去搶，不是什麼了不起的好區，但意者眾多又有疫情考量，規定一人只能看15分鐘，像打仗一樣。

四房三衛共度公寓開價62萬，來了40張標單。賣方決定要70萬以下的人先退場。朋友禁不起心理戰，決定70萬再加一萬以表誠意。

賣方開出三條件，一要全現金，二是最高已有人出73萬，請再加一點意思意思，第三是讓原屋主住到秋天開學前再搬走。就這多住三個月的條件讓雙方一拍兩散。朋友說她受夠了，寧可每月付房租2千都不想給兒子買房了，她後來聽說就是這種六、七十萬的，地點不頂尖的房子最難搶，她想到下一棟還要再遭遇這回刷下來的39個人，很疲累。

東灣Pleasanton有一個經紀人簡直成了哲學家，她說，房子上市的標價也好，銀行的鑑價也好，都只是個數字，最重要的決定因素是你究竟有多想買這個房子。

已逾退休之齡的朋友在聖荷西買房子，裡頭原本住個台灣來的老太太，房子年久失修，舊物滿地，朽壞的味道撲鼻，上市時連一張照片都拍不出來。

朋友找房子也累了，想說就開到現場看看，一邊盤算如何用最少的錢整一整可以住進去。那已是半年多前的事。之後木料建材大漲，整房子的經費翻倍，工人每天給臉色看。弄到後來，清理院子的錢都沒有了，門口一棵礙眼的椰子樹聽說砍走還得花一萬美金，只好讓它留住。

但那破舊房子有了人氣和照顧，坐北朝南，午後清風徐來，窗外桃樹李樹葉影婆娑，沏上一壺清茶，房子就成了家。

買房子有點像找對象，當然有像巴洛阿圖或者薩拉度加這種白雪公主，但是如果你也不是白馬王子，傾聽自己內心的真正需要，做出讓步，總有找到好姻緣的可能。

南加 台灣 加州

上一則

金山低收入戶 免費逛博物館

下一則

東灣台山同鄉會社安隊 慶祝啟動100天

延伸閱讀

金山南灣5市集會反仇亞 年輕華裔：自豪身為華人

金山南灣5市集會反仇亞 年輕華裔：自豪身為華人
加州全面重開倒數計時 金山灣區2縣晉黃 趕上末班車

加州全面重開倒數計時 金山灣區2縣晉黃 趕上末班車
金山人語／一百五十歲

金山人語／一百五十歲
加州全面重開倒數計時 金山灣區2縣晉黃 趕上末班車

加州全面重開倒數計時 金山灣區2縣晉黃 趕上末班車
每月500元 金山奧克蘭保障收入計畫即起申請

每月500元 金山奧克蘭保障收入計畫即起申請

熱門新聞

舊金山獲WalletHub選為美國最值得留宿城市第三名。（Getty Images）

全美最值得留宿城市 舊金山第3 佛利蒙墊底

2021-06-04 13:51
東灣都布林社區一向較為安全。2日晚上，在Clifden Court路發生跟蹤受害者入室搶劫，60歲男性受害者被劫匪開槍擊中。（記者劉先進／攝影）

金山奧克蘭、都布林連環搶 華人遭跟蹤入室劫財槍擊

2021-06-04 01:20
納巴縣證實出現首例完成疫苗接種仍染疫死亡的案例。（Getty Images）

金山納巴縣首例 逾65歲婦打新冠疫苗後染疫死亡

2021-06-05 00:23
都布林亞裔頗多，治安良好，卻發生入室搶劫，打傷受害者。（記者劉先進 ／攝影）

舊金山東灣持槍入室搶劫華人案 2嫌落網1嫌在逃

2021-06-07 02:20
DoorDash華裔執行長徐迅去年年薪逾4億，為舊金山執行長中之冠。(美聯社)

4.1億年薪 DoorDash華裔執行長徐迅 居舊金山CEO之冠

2021-06-08 17:31
儘管華裔退休教授朱婆婆苦苦哀求，劫匪還是搶走她的中文字典和家人照片。（取自亞裔記者Dion Lim推特）

89歲屋崙華裔女教授搬家遭搶 鄰居也遭殃

2021-06-02 02:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
每日1蛋增加免疫力 董氏基金會：保存雞蛋注意5原則

每日1蛋增加免疫力 董氏基金會：保存雞蛋注意5原則
疫苗外交較勁 拜登將買5億劑輝瑞贈92國

疫苗外交較勁 拜登將買5億劑輝瑞贈92國
汪小菲秒刪文 網友疑藉機炒作 「要離快離看煩了」

汪小菲秒刪文 網友疑藉機炒作 「要離快離看煩了」
9年前雲南礦坑肺炎病例 或為COVID疫源調查關鍵

9年前雲南礦坑肺炎病例 或為COVID疫源調查關鍵
從台灣飛去上海打疫苗 人數增多

從台灣飛去上海打疫苗 人數增多