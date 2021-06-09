金山人語／一百五十歲

一個人能活到幾歲？幾年前有學者算出115歲是人類壽命的極限，引發一些爭議，剛好有一位法國老奶奶122歲去世，所以有人提出人類的壽命不應有極限，因為我們還沒有足夠的知識。上周Nature Communications刊出一篇由新加坡、美、俄等科學家執筆的研究報告，說人類壽命的絕對值是150歲，人體的生物機能在120到150歲之間，抵抗疾病的韌性漸漸萎縮，最長到150歲就完全消失，生命結束。

我們且看看這150是怎麼演算出來的。研究人員從美、英、俄三國50萬人的血液資料，分三組不同年齡層級比對，從血液選取兩種不同抗病白血球的比例，與紅血球大小的變化，這兩項數據隨年紀增加，是一種老化的生物標記。用這兩項數據輸入電腦模型，算出每一個人的動態生物體指標DOSI(Dynamic Organism State Indicator)，是為重要的「生物年齡」。

這樣從幾次抽血樣本計算出來的DOSI，就可以用來量化一個人來承受壓力、如疾病與受傷，所具備的康復能力與復原的時間。依據資料的趨勢，研究人員發現老化到了120-150歲之間，康復的生理韌性會在某一個時間點完全停止運作，使得生命無法維繫，而這一現象純屬生物狀態，與疾病或受傷無關，所以說是壽命的「絕對」極限。

這份研究報告沒有提到老年的生活品質，一些學者補充說，近年的研究朝向健康的生活年限，因為健康的老年生活對社會的影響，遠大於壽命的年限，健康不僅關連個人的生活，更造成巨大的時間、金錢、醫療資源的社會負擔。但報告的研究人員認為若能增加老年的生理韌性，不但可延長壽命、更可增加健康的壽命，使得疾病與受傷更容易恢復。但提高生理韌性，研究人員僅能看到機械器官，或重新編碼細胞的老化程序。

這就像是進入了科幻的領域，一旦踏進科幻，那人類的壽命就長了，從幾百、幾千年，到長生不老，都各有獨特的論述。至於這150年限的研究，加州Buck學院與Lawrence Berkeley國家實驗是的Judith Campisi教授說，僅用了三個國家的資料不足以代表全體人類，況且仍有很多不確定性的因素，如收入與飲食，都可以影響個人壽命的長短，除非能改變人類的基本生物結構，有一件事是確定的，我們都會死。

即使如此，我們還是很高興有150、或者120年的時間，來追求與享受健康的生活，至於怎麼追求則見仁見智，但矽谷 似乎不落人後，除了著名的電子產業，也對延年益壽發生了興趣，至於研發的結果有多大效用，一些科學家似有所保留。

青年是為未來的新血輪，公司老闆雇用優秀的年輕人，等於為公司注入新血。現在則不必這麼費事，直接把年輕人的血注入體內，來重作新人，舊金山 的Ambrosia公司就做這件事。兩年前受FDA警告停業，去年又開始營業。專家們提出警告，認為血液用在治療有一定的效用，想藉以返老還童，可能適得其反。但仍有人付8000美元，把16-25歲的年輕人血漿直接從靜脈注入體內。

一個人相關健康的資料有多少？我們普通人大概僅知道驗血的幾樣指標，但Health Nucleus的體檢可以查出150GB的健康資料，從八小時的全身檢驗，包括個人基因排序，告訴你還沒有症狀的疾病風險，心臟病、癌症、神經疾病，以及新陳代謝的指標。以2萬5000美元的代價，可以在加州的聖地亞哥、舊金山，以及北京，掀開自己身體的秘密。這樣的貴族體檢，顯然無法普及，檢驗的結果有哪些、甚至哪一項數據真的可以用作防老，醫學專家不無質疑。

紐約的Elysium Health是與矽谷同一時期踏入防老生意的，他們相信用每天內服的方式，讓老化的進程緩慢下來。把兩種化合物加在一起，製造出簡稱NAD的化合物，可以刺激一種活化細胞的蛋白質，產生防老作用。因為沒有做過正式實驗，產品Basis僅能以補品出售，不能標明療效。這家公司請了七位諾貝爾獎 得主為顧問，只是諾貝爾的光環仍不能替代科學實驗，可惜了。

HVMN四個字母指的是Health Via Modern Nutrition，由矽谷人投資，是舊金山一家製造「益智藥」(Nootrobic)的公司，這類非處方藥品聲稱可以幫助思考、創造、記憶，有多種產品在市面出售。HVMN用維他命B與咖啡因，加上一些別的材料，製成多種不同藥丸，說可以分別用來增強記憶、讓腦筋清醒、保護腦子。這種維他命類補品，不需要嚴謹的有效實驗就可以販售，當然也就沒有科學證明可以增進神經的健康。

有說不完的防老、乃至還童的良方奇藥.....。