金山人語／經濟危機 正在形成？

美國 財長葉倫 7日在倫敦出席G7財長會議時表示，美國通膨確實正在上升，但每年平均4000億元的刺激經濟款項不會導致通膨漲勢失控，另外，雖然通膨正在上升，但對經濟不是壞事，特別是對就業有利。已經成為拜登經濟政策舵手的葉倫，認為美國的通膨漲勢是暫時性的，所以無須擔心。

美國股市因經濟解封而不斷上漲，道指和史指都接近最高紀錄，但8日受葉倫「通膨正在上升」所驚嚇，道指小跌126點。由於市場認為，通膨漲勢是暫時性的，所以股市波動不大。

美國經濟目前正處於面臨轉變的關鍵時期。一方面，因疫情改善，經濟正走向回到疫前水平；國會為了加快經濟恢復，至今已通過5兆元的刺激經濟款項；聯準會 也維持「接近零」的利率，以及大舉購債的貨幣政策(疫情爆發至今已購債8兆元)；美國今年第一季GDP增長6.4%，第二季預期增8.5%至10%，今年平均每月預計增加47.5萬份工作。但拜登的刺激經濟政策仍繼續加碼，基建和美國家庭兩項計畫將繼續投入巨額支出。

國會和聯準會的政策讓經濟加快恢復，但也助長了通膨，今年4月的物價飆升4.2%。討論通膨並不是決策者的專利，因為物價上升直接影響民生。5月的物價就比3月上升了不少，例如在灣區買外賣，兩個月前要18元的食物，現在增至22元(漲幅20%)；理髮由21元漲至23元；一般無鉛汽油每加侖漲破4元，去年國殤曰2.5元，現在要4.2元。值得注意的是，這波物價漲勢甚急，是最近經濟解封後出現，顯示暑假結束前物價可能繼續上漲。

所以，眼前是經濟決策的關鍵時刻，聯準會是否維持「接近零」的利率和繼續購債？拜登和國會是否繼續推動大筆刺激經濟支出？如要約束通膨和物價，就必須停止現在的財政和貨幣政策；如要繼續加快經濟恢復步伐，以及恢復充分就業，就必須維持現有政策。經濟成敗，就在眼前決策。

7日，德銀公布一份研究報告，發出嚴重警告說，如果聯準會繼續忽略通膨的威脅，通膨將會坐大，形成一個定時炸彈，到炸彈爆發時，聯準會要因應，可能會措手不及；葉倫的刺激經濟政策，專注於社會就業(幫助失業者)，卻忽略了通膨潛在的危險，可能造成未來數年的經濟危機。

德銀指出，全球不少央行與美國聯準會同步，不肯約束通膨，全球可能爆發經濟危機，情況與1970年代長達10年的高通膨災難相似；當時每年平均通膨率為7%，但期間不少時候超高10%。