金山人語／承認差異 才有平等

你的女兒是學區高中女子百米賽跑紀錄保持者。今天的比賽上，她被視為奪冠大熱門，並很有希望再刷新她自己保持的紀錄。但是當發令槍響後，看台上的你驚訝地看到，旁邊跑道上有一位身材如同男性一樣強壯的運動員，以只有男性才可能跑出的速度，把你女兒和其他女選手遠遠拋在身後。她不僅第一個撞線，還比你女兒的紀錄快了整整一秒。你目瞪口呆，無法相信自己的眼睛。你的女兒流下了痛苦的淚水。

以上這段純屬虛構的場景，未來完全有可能發生，如果完成變性後的女性被允許參加女子體育比賽的話。

本月初佛羅里達州長德桑蒂斯簽署法令，禁止變性女性參加女子體育競賽。佛州 成為第九個通過類似法案的州。不出意料，立即引發LGBTQ性少數群體和進步派人士群起攻之。他們砲轟德桑蒂斯歧視 變性女性，「侵犯她們和其他女性在體育賽場上平等競爭的權益」。

德桑蒂斯州長回應，這不是歧視，而是為了保障體育比賽的公平性。

州長的觀點很正確。眾所周知，世界上絕大多數體育項目，都是男性和女性分開進行比賽的。無論是籃球、足球 還是游泳、滑雪，都是男性只能和其他男性一起比賽，女性和其他女性一起比賽。這非但不是歧視女性，而是尊重和保護女性。

人類的生理屬性，決定男性的體質、爆發力和持久力，天然就比女性強大得多。只有按性別分開比賽，才能保障體育公平。

當今社會，性少數群體爭取平等權益，完全應該。生理上是男性的人士，如自我認同為女性，要求社會將她作為女性對待，社會應該予以尊重。但是體育賽場是另一回事。

一個人從生理上的男性變性成為女性之後，雖然自我認同為女性，但是她的身體仍然具有男性機能。這樣的人參加女子體育比賽，將擁有絕對優勢。其他生理為女性的運動員完全沒有機會競爭。這樣的比賽還有公平可言嗎? 任何有基本體育精神的運動員，都會將這樣的「冠軍」視為恥辱。

反過來，如果從生理上的女性變性成為男性，自願參加男子項目比賽，相信不會有爭議。因為他們沒有機會獲勝，不影響公平性。

現在改變性別的門檻相當低，基本上只要「自我認同」就可以。因此更有必要從法律上保障女子體育比賽的公平性。

毛澤東時代的中國，為了所謂「男女平等」、「解放婦女」，無視男女生理差異，強行要女性和男性一樣從事重體力工作，就是很糟糕的範例。

違反客觀規律人為強制「平等」，不是平等。只有承認差異，才能實現真正的平等。