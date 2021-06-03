老友60多歲搬家，從南加移居矽谷，買屋賣屋備極辛苦，為要和兩個孫住靠近。眼看孫子一天天長大也入學了，生怕很快他們就不要祖父母相伴，所以如今一切辛苦都覺值得。

我去看望新居，才知爺爺奶奶只分配到每周一天的下午三小時陪孫子。搬家四百里只換來每周三小時寶貴相處，卻毫無怨言。畢竟小孫子行程也很緊湊，要上學和上才藝班，更要有同等時數留給外婆。

老友並非特例，嬰兒潮升格做祖父母，像小星星圍著孫輩小太陽轉，一切以小朋友優先。環顧四周，年輕人不婚越來越多，即使結婚也不見得生孩子。升級當祖父母早就不是人生的必然，它成為一種福氣。

中國 政策最近宣示鼓勵國民多生孩子。一胎化正式走入歷史沒多久，如今已大推三孩，生怕人口紅利失去，勞動力降低，影響經濟實力，為了中國再度偉大，要從阻止人口老化下手。

很多人對於這帖藥能否治病存疑，男女主角也不見得想演這齣戲。自己都已經活得夠辛苦，何必牽扯孩子受罪？何況是三個娃。對照中國強推一胎化時有過的悲劇，老天好像開了個不好笑的玩笑。生養下一代不是扭轉水龍頭洗手，要開就開，想停就停。

但如果以為這是中國獨有的困境，那就錯了。美國 最近的人口普查發現，從1790年人口普查開始以來，這次普查遭逢第二大的生育減退。以前平均每名女性生2.1個孩子，和老人死亡速度相稱，但如今每位女性只生1.7個孩子。

美國人口增加另一因素是移民。但你可能未留意，常說的「老墨」這十多年也少了，墨西哥本身經濟改善且生育也減，川普蓋高牆阻擋的中美洲難民和過去源源不絕的老墨並不同。

美國人不想生孩子和2008年的經濟巨變相關，往後幾年慢慢復甦還是留下疤痕。怎能怨怪年輕人不敢生？買不起房，租金高漲，托兒昂貴 。就連青少年懷孕也比以前少了，社交媒體盛行是原因之一。

生產力減低，繳稅的人少了，但老去的美國人越來越多，如果機器人AI再加入陣仗，情況會更嚴峻，牽動的社會隱憂太多。

日本 經過經濟泡沫20年，加以傳統上女人即使上班仍要扛起大部分家務，越來越多日本女人恐婚，只要有分工作，下班和閨密喝喝小酒，何需家的枷鎖？65歲以上日本人已占人口三成。紐約時報駐東京主任日前造訪一個小村，整村只餘廿多個成年人，出生率零。村人做了數百個真人大小的布娃娃放在街頭巷尾，讓空虛小村有點「 人氣」。小學最後兩個畢業生早於2012年離校，如今空蕩蕩教室坐滿布娃娃。

這是實境，聽來就像恐怖電影。人口老化不是made in China，它到處存在。