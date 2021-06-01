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三孩再敗 四孩五孩將上馬?

邱鴻安 

中共中央政治局31日的會議決定，准許一對夫婦可以生育三個孩子。不過，按照近年趨勢，自我意識日漸提高的大陸年輕女性不喜歡生孩子，嫌養孩子麻煩。2016年開始實施的「二孩政策」失敗了，只推行五年，證明達不到提高生育的目的，所以現在不得不推出「三孩政策」。大家立即可想到的是，如果三孩政策又失敗，會怎麼辦？看來，四孩、五孩政策的日子已不遠。 

一，從31日公布的新政策看，令人印象最深的一點是：政治局根本沒有承認「一孩政策」的失敗。中共於1980年實施一孩政策，這項政策實施前的40年(1940至1980)，大陸人口增加了一倍，由5億增至10億，但政策實施後的40年(1980至2020)，人口只增加40%，期間，至少少生4億個嬰兒。這是政策失誤導致危機的最主要原因，不肯承認錯誤，又怎能改進？ 

除了勞動人口減少威脅到GDP增長，一孩政策40年來所造成的社會問題，困擾大陸的每一個家庭；男多女少失調、一個家庭出現6對1的超級畸形現象(6成人和1小孩)、整整兩代的獨生子女造成嚴重的年輕人成長問題、以及少數年輕人負擔多數退休老人的稅務困局。 

二，中共不重個人生命，只把人當作控制生育的對象；為了控制人口，政府連每個女性的子宮也要管，剝奪人民最基本的生育權，政府一聲令下，你只能生一個，多生一個就要罰，那些多要一個的家庭，必須把第二個藏起來，孩子因此不能見天日；五年前准生兩個，現在准生三個，但中共就是不肯放棄生育控制權，不放棄控制權，那就表示，不久將來，政府可能要你生四個、五個。 

在中共的制度下，黨為貴民為輕，黨可以決定一切，一切以國家發展為重，人民只是發展的工具。所以，政治局公布的新政策說，要「優化生育政策」，「改善人口結構」，積極面對人口老化是「國家戰略」，「實現高質量發展、國家安全和社會穩定」。 

高高在上的黨，要決定14億人的一切，卻遠離現實，不知年輕人連自己也養不好，生活費那麼高，幼稚園學費那麼貴，托兒服務普遍缺乏、中考高考的壓力那麼大，怎麼去養孩子？ 

中共崇尚計畫，經濟、政治、科技、教育樣樣都要計畫，但制訂計畫的黨中央，廢除了集體決策制，領導人集大權於一身，決策失誤那是必然之事，後果卻要人民承擔；2020年的世紀疫症，就是隱瞞疫情和決策失誤所致。

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