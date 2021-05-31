金山人語╱若聞喪鐘何須問

在美國 這樣一個人人都可以擁槍的國家，槍械暴力就是生活的一部分。下一個槍手可能就在我們中間。但是我們不知道他是誰。

手上有槍，一旦意識到自己擁有輕易決定很多人生死的力量，在某些外部因素刺激下，人性黑暗面就很可能被激活。這就是聖荷西VTA大規模槍擊 案所發生的事。

防止槍械暴力，莫過於加強槍械管控，不要讓槍落入壞人手上。但是難以實現。國會議員羅康納說，他進入國會五年來，國會沒能通過任何一項實質性的控槍法案。

從聯邦到地方，所有的立法者頭上都套著一個緊箍咒，叫做「第二憲法修正案」。反對控槍者只要唸出這個緊箍咒，任何控槍法案都寸步難行。

第二憲法修正案的原文很簡單，大意是「紀律良好的民兵組織對自由國家的安全實屬必要。人民持有和攜帶武器的權利不可侵犯」。

美國歷史不長，但是卻很講究「祖宗之法不可改」。第二修正案在立法之初有特殊的時代背景。美國立國之初，國防主力是民兵，也就是持槍平民。所以有必要把人民擁槍權寫入憲法加以保障。但是現在時代早已不同，應該要與時俱進。

第二修正案如同天條般的存在，從來沒有人敢言禁槍。只能「曲線救國」，從加強管控措施入手，但是也成效甚微。因為即使是最溫和的控槍措施，例如加強對購槍者身分背景調查、禁止大規模殺力自動武器、禁止大容量彈匣，也都遭到國會共和黨 以「違反第二修正案」而拒絕。

表面上，控槍難這筆帳要算在共和黨頭上。但真正的阻力源自他們所代表的幕後利益集團，首先就是美國步槍協會(NRA)。

美國步槍協會字面上看似普通的民間組織，與釣魚協會、高爾夫球協會區別不大。但實際上，NRA勢力非常大，被視為美國最有影響力的遊說集團。他們擁有龐大資金和會員，從聯邦到地方各級選舉都受到NRA的左右。他們甚至還能影響法官任命。

根據維基百科，1998年至2006年，全美投入反槍械管制宣傳的資金約600萬元，其中九成來自NRA。NRA堪稱美國三權之外無形的「第四權」。

只要NRA存在，要控槍難上加難。NRA的頑固立場，一定程度上助長了槍械暴力。2019年舊金山市議會將NRA列為恐怖組織，雖然偏激，也是對現狀無奈的一種姿態。

現狀不改變，下一場大規模槍擊案只是時間問題。史丹福專家說，隨著疫後開放，槍擊案的機率將增加。因為人們聚集在一起的場合多了，槍手更容易選擇目標。

「若聞喪鐘何須問，為人亦是為你鳴」。John Donne四百多年前的詩句，讀來分外沉重。