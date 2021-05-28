金山人語／扣問良知的槍聲

新冠疫情剛見好轉，人們正期待早些回歸正常的生活，有些人準備結束在家工作，回到職場，也有些人計畫走出家門，與朋友一起享受灣區溫暖的陽光。

但5月26日發生在聖荷西 VTA車場的大規模槍殺案，讓人們剛剛紓緩的心情，一掃而空。

不錯，美國 發生槍枝暴力事件，從來都不值得大驚小怪，全美各地幾乎無日無之。

但當事情就發生在身邊，發生自己的社區，感受到的震撼大不同。而且，這是治安向來不錯的聖荷西，世界高科技中心矽谷的所在地。

更重要者，此次槍案是真正意義上的「大規模槍殺案」。數分鐘內發射39發子彈，九條鮮活生命（不包括槍手）被奪走，九個美好家庭破碎，眾多親友及一向祥和的職場與社區，自此蒙上陰影，將需漫長的時間療癒和修復。

我們為失去的生命及其家人感到痛心與悲傷，也為今天槍枝氾濫及槍暴犯罪感到憂心與不安。兩年前造成4人死亡12人受傷的吉爾諾（Gilroy）大蒜節槍擊 案餘悸猶存，而這次離我們更近，傷亡更慘。

美國「大規模槍擊事件」的統計歸類，並無統一說法。有研究將至少四人受傷或死亡的槍擊案，定義為「大規模槍擊事件」。依此計算，截至26日，全美今年共發生232起。也有研究將至少4人死亡的槍擊案定義為「大規模槍殺案」；按此分類，至聖荷西槍案為止，全美今年共15起，87人遇害。

每起槍擊案背後，都有複雜的原因，但槍枝氾濫，尤其是大火力槍枝管理失控，是最重要原因。

鄰舍攝像頭顯示，聖荷西槍案兇手走出家門時，提著一個大袋子，裡面滿裝槍彈。警方證實，槍手攜帶三支半自動手槍、32個每個可裝12發子彈的大容量彈匣。這類彈匣在加州本屬非法。搜查還發現，兇手家中幾乎到處是彈藥。幸虧警察局就在附近，接報後警員火速趕到，迫使槍手飲彈自盡，否則死傷將更慘重，後果不堪設想。

在美國，完全禁槍已根本不可能。擁槍是憲法保障的權利，愛槍也成了文化特色。但是，對一般愛好者來說，有何必要非得擁有高性能、大殺傷力的武器，以及可連續發射子彈造成大規模死傷的大容量彈匣？

更令人憂心的是，每次槍案後，隨著控槍籲求高漲，購擁售槍也會掀起新一波熱潮，惡性循環，往復不輟。

VTA車場的槍聲，扣問著每個人的良心。控槍勢在必行。拜登總統在槍案後向國會喊話：「每個被子彈奪走的生命，都在質問著國家的靈魂」，其實也在質問著殿堂上每位議員以及所有美國人的良知。「我們可以而且必須做得更多。」