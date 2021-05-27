金山人語／加州孩子上不了加大

加州將提年度預算，傳出議會想推動把加州大學 UC系統裡的加州以外學生比重腰斬，這包括外州生以及國際生。2022年起把非加州生從19%砍到10%，預估每年可多出4600個機會給加州自己的孩子。

UC自己並不想這麼做，州外生的學費高很多，人數減半就等於收入少一半。但州議員說紐森州長手上有著史上最高的750億盈餘，可撥8億多給加大，只是紐森這筆錢是不是給加大增加本州生還沒說定，加大算盤一撥說過去州外生每年帶進10億，中間還是有落差，事情如何了局還有待觀察。

可是加大招生一定要改變，才能對憤怒的師生和家長有所交代。今年加大放榜令人氣結。SAT和ACT這些行之有年的測驗分數以後就不作算了，新的遊戲規則大家都在摸索，焦慮的不只華人社區。

果真秋天這屆就已報名爆滿，錄取者創新低。洛杉磯時報訪到一個例子很嚇人，南加富樂頓的女生Anika修了11門大學先修課(AP)，GPA衝高到4.6，是學生社團的幹部，課餘還研發了機器人手臂輔助身障者。這麼閃亮的成績單換作以往應該上柏克萊 ，但她申請六所加大，只爾灣、河濱、聖塔芭芭拉加大收了她，柏克萊、戴維斯和聖地牙哥加大都只列為候補。她的煎熬與等待還沒結束。

規畫中州外學生減半影響到的會是柏克萊，洛加大，聖地牙哥，戴維斯，爾灣，聖塔芭芭拉這六所。聖他克魯茲，河濱和麥塞德加大反倒會提高，不過，根據英國的QS世界大學排名，全美公立大學前五名有柏克萊和洛加大，聖地牙哥是全美第27，戴維斯第34，聖塔芭芭拉43，爾灣加大 第45。不少學生申請是看排名的，刪減的是外州生和國際生比較有興趣的學校。

早年讀加大的人難以想像今日情景，加州預算委員會主委，眾議員丁右立說，他念柏克萊時，只百分之五非加州學生。如今已是當年的四倍之多。

就讀南加一所明星加大的華生告訴我，她和中國來的學生也很疏離，她不懂「為什麼他們課堂圖書館都只聚在一起說中文，也不喜歡和大家交流」。她能了解加大為成本考慮，增收外州生和國際學生，「但是我的父母繳了這麼多年的稅，難道是為了讓外州和海外學生來加州就讀公立大學嗎？」她認為制定一個天花板是合理的。

有州議員說，不能給加大一張空白支票，隨便他們去花納稅人的錢，議員回選區無顏見江東父老。

抓預算很複雜，如今萬物飛漲，加大要養活它22萬7千教職員，此時又要它殺掉一隻金雞母，並不容易。但要想想富樂頓Anika的遭遇，如果這樣努力且優秀的加州孩子都只能到處等候補，這個系統一定出了問題。