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金山人語／政策失誤 中國未富先老

邱鴻安

不久前，有研究說，中國的GDP可在2028年超過美國；又有研究說，可在2035年超越美國。但著名經濟學家普里查德(Julian Evans-Prichard)日前說，中國可能無法超越美國，成為全球最大經濟體；理由是，中國人口老化比預期嚴重，人口老化使勞動人口減少，導致GDP難以超過美國。 

中國的人口老化和出生率下降是眾所周知的事，但中國國家統計局本月中公布的最新人口普查資料顯示，人口老化和出生率下降的情況比預期嚴重，因此成為重大新聞；輿論甚至認為，勞動人口減少將威脅到經濟成長。 

十年一次的人口普查顯示，截至去年11月，中國人口總共14億1000萬，過去十年的人口增加率是1950年代以來最低的。由2010年到2020年，十年之間，中國人口增加了7200萬。(14億人目前仍是全球第一大人口國，但未來數年將被印度超過。) 

中國去年出生的嬰兒1180萬，是1961年以來最少，這也是連續第4年減少。中國在1980年實施一孩政策，1980年之前的40年，中國人口增加了一倍，由5億增至10億，但一孩政策實施以來的40年，人口只增加40%，即由1980年的10億增至2020年的14億；40年之間一孩政策使嬰兒至少減少了4億。 

除了出生率，中國人口的老化速度也比一些先進國更快。過去十年，中國平均每年增加人口0.53%；去年平均每名女性生育1.3個嬰兒，但如要維持現有人口，每名女性的應生育2個嬰兒。中國去年65歲上人口占全部人口的13.5%；研究顯示，中國的勞動人口減少速度將會加快，未來數年將會減少7000萬。 

人口老化和生育減少的趨勢，將難以逆轉，因為房價高和教育費高，年輕一代選擇遲婚；2014年以來，遲婚女性人數持續增加；2003年以來，離婚率則持續增加。 

勞動人口的增減直接影響經濟生產力。專家認為，中國必須加強生產「自動化」，以機器人取代人力，以提高生產力。但工廠、貨倉、金融業和服務業的自動化，仍遠遠不能彌補人口滅少的幅度。 

中國「改革開放」40年所創造的「經濟奇蹟」，主要靠龐大數量的勞動人口，因為工人工資低，所以能夠在短時間內創造巨大財富；但人口老化和勞動人口滅少，將逼使工資進一步上漲，生產成本上升，導致中國競爭力下降。 

中共迷信計畫經濟，以為一切都可控制，但在人口控制上踢到鐵板，一孩政策闖下難以補救的民族大禍。可能使「中國夢」破碎，出現「未富先老」的局面。

中國 美國 人口普查

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