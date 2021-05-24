金山人語╱他為和平而死

「巴勒斯坦人，我們注定要共同生活在同一塊土地上。今天，我們用包含著鮮血和熱淚的聲音對你們說：『夠了!』 和你們一樣，我們也是人。都想要有一個家，想種一棵樹，希望友愛，和你們一起像人類、像自由人那樣尊嚴、和睦地生活在一起。讓我們祈禱，我們共同告別武器的一天終將來臨」。

這段曾經讓無數人為之動容的話，出自以色列 總理伊札克•拉賓1995年9月13日在「以色列-巴勒斯坦原則宣言」簽字儀式上發表的演說。全世界善良的人都期待那一刻成為結束巴以流血衝突、實現中東和平的起點。

遺憾的是，拉賓先生真誠呼喚的和平至今未能實現。就在那次演說之後兩個月，1995年11月4日，拉賓在特拉維夫被一名右翼激進分子暗殺。罪惡的子彈奪去了拉賓的生命，也扼殺了剛剛露出一線曙光的和平進程。

最近加薩地帶戰火再起。以色列對人口密集區狂轟濫炸。哈馬斯則以土製火箭彈對以色列無差別攻擊。雙方都大開殺戒，生靈塗炭。這樣人間地獄般景象，更令人懷念拉賓這位具有卓越遠見的政治領袖。

剛剛發生在加薩的這一幕，其實是同一套劇本多年來反覆重演。「演員」換了一批又一批，「劇情」卻完全一樣，這樣的死循環，還要持續多久？

巴勒斯坦和以色列衝突的癥結在於「土地換和平」。就是以色列歸還自1967年中東戰爭所佔領的阿拉伯國家土地，換取阿拉伯國家承認以色列。

1995年在柯林頓總統主導下，當時拉賓總理和巴勒斯坦主席阿拉法特都接受了「土地換和平」原則。但是還沒來得及實施，就因拉賓遇刺而夭折。後來的以色列強硬派領導人否定「土地換和平」。巴勒斯坦方面則哈馬斯等激進派得勢，和平更無望。

拉賓為和平獻出生命，實在是歷史的悲劇。曾擔任以色列國防部 長的拉賓，早年也是鷹派，更是一員驍將。1967年中東戰爭，就是他指揮以色列國防軍取得決定性勝利，並成為第一批進入耶路撒冷古城區的以色列人。

但是鐵與血的殘酷事實讓拉賓認識到，戰爭可以帶來土地，但是無法贏得和平。為換取和平，他甘願把當年親手打下來的土地奉還，非常有勇氣。即使他的努力被極端分子視為「出賣國土」而招來殺身之禍，相信他絕不後悔。

最近巴以衝突某種程度上延燒到了美國 。東西岸都有巴以雙方支持者發生衝突的消息，更令人擔憂。正如拉賓說的，「夠了!」

希望美國發揮自己在中東地區的影響力，促使衝突雙方回到談判桌，讓拉賓先生的遺願早日實現。