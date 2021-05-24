我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美確診3311萬 49.2%民眾已打1劑疫苗

台新增本土590例確診 總計9天破3千例

金山人語╱他為和平而死

周喆

「巴勒斯坦人，我們注定要共同生活在同一塊土地上。今天，我們用包含著鮮血和熱淚的聲音對你們說：『夠了!』 和你們一樣，我們也是人。都想要有一個家，想種一棵樹，希望友愛，和你們一起像人類、像自由人那樣尊嚴、和睦地生活在一起。讓我們祈禱，我們共同告別武器的一天終將來臨」。

這段曾經讓無數人為之動容的話，出自以色列總理伊札克•拉賓1995年9月13日在「以色列-巴勒斯坦原則宣言」簽字儀式上發表的演說。全世界善良的人都期待那一刻成為結束巴以流血衝突、實現中東和平的起點。

遺憾的是，拉賓先生真誠呼喚的和平至今未能實現。就在那次演說之後兩個月，1995年11月4日，拉賓在特拉維夫被一名右翼激進分子暗殺。罪惡的子彈奪去了拉賓的生命，也扼殺了剛剛露出一線曙光的和平進程。

最近加薩地帶戰火再起。以色列對人口密集區狂轟濫炸。哈馬斯則以土製火箭彈對以色列無差別攻擊。雙方都大開殺戒，生靈塗炭。這樣人間地獄般景象，更令人懷念拉賓這位具有卓越遠見的政治領袖。

剛剛發生在加薩的這一幕，其實是同一套劇本多年來反覆重演。「演員」換了一批又一批，「劇情」卻完全一樣，這樣的死循環，還要持續多久？

巴勒斯坦和以色列衝突的癥結在於「土地換和平」。就是以色列歸還自1967年中東戰爭所佔領的阿拉伯國家土地，換取阿拉伯國家承認以色列。

1995年在柯林頓總統主導下，當時拉賓總理和巴勒斯坦主席阿拉法特都接受了「土地換和平」原則。但是還沒來得及實施，就因拉賓遇刺而夭折。後來的以色列強硬派領導人否定「土地換和平」。巴勒斯坦方面則哈馬斯等激進派得勢，和平更無望。

拉賓為和平獻出生命，實在是歷史的悲劇。曾擔任以色列國防部長的拉賓，早年也是鷹派，更是一員驍將。1967年中東戰爭，就是他指揮以色列國防軍取得決定性勝利，並成為第一批進入耶路撒冷古城區的以色列人。

但是鐵與血的殘酷事實讓拉賓認識到，戰爭可以帶來土地，但是無法贏得和平。為換取和平，他甘願把當年親手打下來的土地奉還，非常有勇氣。即使他的努力被極端分子視為「出賣國土」而招來殺身之禍，相信他絕不後悔。

最近巴以衝突某種程度上延燒到了美國。東西岸都有巴以雙方支持者發生衝突的消息，更令人擔憂。正如拉賓說的，「夠了!」

希望美國發揮自己在中東地區的影響力，促使衝突雙方回到談判桌，讓拉賓先生的遺願早日實現。

以色列 美國 國防部

上一則

專家：加州、紐約州、德州、佛州確診下跌 疫苗非主因

下一則

柯瑞傳奇賽季落幕 勇士未來可放手一搏

延伸閱讀

以巴衝突安理會首發聲明 籲完全遵守停火協議

以巴衝突安理會首發聲明 籲完全遵守停火協議
以巴停火 救援物資抵加薩走廊 店家紛紛開業

以巴停火 救援物資抵加薩走廊 店家紛紛開業
龐氏騙局詐財500萬 金山15嫌被起訴 受害人多為長者

龐氏騙局詐財500萬 金山15嫌被起訴 受害人多為長者
拜登策略奏效 阻北京直接介入以巴衝突

拜登策略奏效 阻北京直接介入以巴衝突
洛麗上千民眾上街挺巴勒斯坦 籲美停止盲目支持以色列

洛麗上千民眾上街挺巴勒斯坦 籲美停止盲目支持以色列

熱門新聞

一個最奇怪的地方：太浩小鎮英科靈的貧富差距極端化。（Getty Images）

矽谷人新樂園…太浩湖菁英小鎮 貧富兩重天

2021-05-22 18:21
紐約飛往舊金山的Jetblue航班因乘客製造騷亂而中途改道。(電視新聞截圖)

乘客吸毒暴走 紐約飛舊金山班機中途迫降

2021-05-19 00:45
加州中位數房價再創新高，專家認為泡沫化可能性高。圖：pixabay

加州中位數房價再創新高 泡沫化可能性大

2021-05-18 02:16
陳姓女商戶被抬上救護車。（受訪者提供）

被打、噴胡椒噴霧… 金山女商戶無懼竊嫌報復 勇敢發聲

2021-05-17 00:27
泰國裔女子在舊金山的捷運上遭遇搶劫，臉被打腫。（取自Instagram）

亞裔女搭乘金山捷運遭搶 臉被打腫

2021-05-20 00:35
陳姓女商戶被抬上救護車。（受訪者提供）

遭打傷、噴胡椒噴霧… 金山女商戶無懼竊嫌報復 勇敢發聲

2021-05-17 02:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「瘋狂亞洲富豪」男女主角都當爸媽 曬娃態度大不同

「瘋狂亞洲富豪」男女主角都當爸媽 曬娃態度大不同
病毒來自武漢實驗室？WSJ ：3研究員2019年11月曾住院 有新冠症狀

病毒來自武漢實驗室？WSJ ：3研究員2019年11月曾住院 有新冠症狀

華人族群 「特斯拉癮」正蔓延

華人族群 「特斯拉癮」正蔓延
WHA明開幕 疫情獨立調查小組報告稱「中國台灣」

WHA明開幕 疫情獨立調查小組報告稱「中國台灣」
股價坐火箭…特斯拉股票還能買嗎？

股價坐火箭…特斯拉股票還能買嗎？