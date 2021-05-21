金山人語／這裡，就是我們的家

住在舊金山的朋友告訴我，她現在走出家門，隨身必備三件物品：口哨、電子報警器、辣椒噴霧劑。她還給我示範，噴霧劑要怎樣使用才不會傷害到自己。

灣區許多學校都在籌畫學生重返校園，與老師面對面上課，但一向重視教育的華人家長卻十分糾結，擔心孩子回到學校，遭同學霸凌欺負。

幾乎無日無之的針對亞裔 的仇視騷擾與暴力攻擊，讓亞裔社區籠罩在恐懼與抑鬱中。

正是在這樣的背景下，5月20日，拜登 總統簽署「新冠仇恨犯罪 法案」(Covid-19 Hate Crimes Act)，並發表演講力挺亞裔、譴責仇恨犯罪，讓生活在新冠和仇恨雙重疫情下的亞裔社區，終可感受到些許安慰，看到一線希望。

不錯，這還只是一小步；法案具體措施的執行，尤其是轉變被扭曲的心態，都還需要時日。但是，對於亞裔社區維護自身尊嚴和權益的長遠目標來說，這是歷史性的一大步。

「總統這麼說」，是過去幾年群體事件中常可聽到的一句話。仇亞情緒之所以汜濫，重要原因就是「總統這麼說」。盡管WHO和CDC都反復提醒，勿以地理或地域起源稱謂病毒，但川普和少數共和黨議員為競選和卸責，在全美電視上不停叫嚷「武漢病毒」、「中國病毒」或「功夫流感」，引導川粉和不明真相的民眾，將對病毒的恐懼、對疫情失控的無奈與憤怒，通通發洩到亞裔身上，骯髒的口水伴隨污穢的言辭噴射而出，甚至拳腳相加、暴力相向。

「新冠仇恨犯罪法案」象徵一個新的開始，期盼拜登總統的激情演說，能戳穿前總統散布的謊言，消弭仇恨。

然而，法案簽署不止是一種姿態，還意味著行動。

「新冠仇恨犯罪法案」要求司法部設專門職位，統籌協調州及地方執法部門，加速對可能的仇恨罪案展開調查。司法部還將與公共服務部門、社區團體等合作，加強執法人員培訓，以盡速辨識仇恨犯罪，並建全舉報機制，提升審案效率，協助亞太裔社區消除語言和文化障礙，在遭遇犯罪攻擊時，能及時報警尋求協助。

感謝提出「新冠仇恨犯罪法案」的日裔參議員廣野慶子和華裔眾議員孟昭文。此事也再次提醒我們，亞裔社區長期推動投票和參選，推送自己的代言人到各級立法機構，是多麼重要。當然，法案最後通過，更是全美亞裔社區不再沉默、不做啞裔、勇敢發聲、團結抗爭的成果。

與其他任何族裔一樣，亞裔有權拒絕生活在恐懼中；這裡，就是我們的家。

反抗仇恨爭取平等的路還很漫長，5月20日是新的開端，亞裔社區將會記住這個日子。