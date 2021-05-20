金山人語／我寧可相信口罩

打完兩劑疫新冠疫苗又看到從聯邦到加州到縣政府的宣告，提及不再戴口罩 的時間表，回頭點數家中剩餘口罩，布製、不織布、家人從台灣 寄來支援前線的都還有不少，但稍有警覺都知，口罩不能束諸高閣。

如果說一年半的疫情教了大家任何功課，其實很傷感，因為它讓人們失去對政府的信任。白宮、聯邦、州長面對大眾都有政治考慮。

美國 這一套，會選舉的人負責出面向大眾說話，內容來自幕僚建議，這像公司開會，主管從各自角度匯報，最好是讓數字說話，核心幕僚必須給主子提意見，凡是人都可能誤判，首長最後拍板。過去20個月多少次的簡報，多少次跳票，大家心知肚明，因為計畫趕不上變化。

美國早就不是大融爐，充其量一盤沙拉，各原料獨立存在，難以把大家凝聚一起，政策和作法總有相當多人接收不到，資訊到不了的死角非常多。

當初戴不戴口罩，據說全美各級主管有權定奪就有數萬人，並不像中國那樣一個人說了算，或者像台灣，大家說好都跟著陳時中「順時鐘 」或「逆時鐘 」，美國是CDC或佛奇出來說明，但各州各縣自行其是。如今輪到脫下口罩的動作，同樣的混亂勢必再走一遍。

台灣最近疫情轉劇，官不聊生，抗疫團隊被罵慘，執政黨遭痛批，過去給過台灣人的安穩好日子歸零，如今不少人開罵，以前嫌棄AZ疫苗者全都閉嘴，怨怪防疫團隊超前部署做不夠。

令人感動是大多數的台灣人還是自動自發，發揮聖嚴老和尚的智慧，事情來了要接受它，處理它，才能放下它。空蕩蕩的台北街頭說明了人們願意跟隨政策，願意信任團隊會把秩序和安全慢慢帶回來。

反觀美國作法，一向也不高明，急於要大家脫下口罩果然引起爭議。日本人的紀律嚴謹，但疫情以來三緊三鬆，弄到如今疫情無法掌控，老百姓對內閣失去信心，7月奧運很多人主張別辦了。政府急著向前走是政治經濟考慮，病毒變種偏偏跟你作對又能如何？

CDC或許以為，宣布打完疫苗者不必戴口罩可鼓勵另一半人接種，但這不足以說服大多數。拿出施打疫苗證明紙出來看，像小學生般的字跡草草寫著你的姓名和兩劑施打的日期，薄紙一片，很多人回家貼在冰箱門上了事 ，你以為Costco門口會有人驗查這個嗎？

不願打針者如魚得水，反正大家都一樣了。

如果你不信任朝令夕改，也不信任人會自動不說謊，相比之下，或許更值得相信的是你的口罩。但要禱告別有瘋子因為你是亞裔又堅持戴口罩而來揍你。