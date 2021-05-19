金山人語／太空影劇 2.0

星際迷航(Star Trek)這部電視劇，從黑白演到彩色，又拍攝多部電影，前後幾十年不衰，「企業號」太空 船的壯觀給人印象尤其深刻，多年前在洛杉磯環球影城看到了拍攝的真面目，是一具製作精緻的太空船模型，約50cm大小，用一根細線吊在空中緩緩移動，旁邊攝影 機在拍攝。這當然是環球影城故意展示給遊客看的電影技巧，提升大家的興趣，告訴大家太空影劇大概就是這麼拍攝的。

現在不同了，要真的飛上太空拍攝了。一年以前，完成過很多不可能任務的Tom Cruise，決定要演一部太空電影，但不是用模型，是要在國際太空站(ISS)拍攝，所以要當一次真的太空人，親自飛到太空站施展演技，搭當導演 Doug Liman也跟著一起進駐太空站。NASA與SpaceX的伊隆馬斯克，都支持這一首創的可能任務。

據TMZ報導，出錢的Universal影片預算了2億美元給這部影片，拍攝太空場面直接藉助自然的無重力（太空站裡是微重力），是一個的新嘗試，不必製造人工無重力場景，也是一大節省。片名與內容還未透露，但不可能是Impossible影片，因為Impossible-7與-8都是Paramount的影片。這部影片預定今年10月開拍，但在太空站極可能遇到一組俄羅斯的拍片人，36歲的女演員Yulia Peresild、與37歲的導演Klim Shipenko。

據英國衛報報導，俄國在去年美國宣佈太空站拍攝影片之後，也傳出同樣的想法，去年11月俄羅斯航太署Roscosmos宣佈要遴選一名超級英雄、同時要藉此成為國際巨星，來演這部影片。但獲選的條件有些嚴苛，除了要俄羅斯公民，年齡在25-40之間的女性之外，體重要在50-70kg之間，胸圍最多112cm，同時要在3.5分鐘之內跑完1km，20分鐘之內自由式游完800m，還要從3m跳板有技巧的跳水。

Yulia Peresild就是從這些條件選出來的，雖說表演經驗不在考慮範圍，這位主角確實在俄國電視劇與戰爭影片飾演過要角，而導演最新的作品恰是太空災難片，尋找遺失的太空站。這部即將在太空攝製的影片，航太署僅說是一部太空戲劇，以宣揚俄羅斯的太空活動，稱讚太空人的專業為主，其餘細節並未透露。這兩人即將接受離心力與無重力的飛前訓練，也預定10月份開拍。

美俄兩國的太空競賽從硬走向軟，身體健美的36歲Yulia Peresild，特技精湛的59歲Tom Cruise，應該都有相當看頭，可惜兩人不能同戲，也不知道會不會同一時間拍攝，兩人或可見一面。每組兩個人入駐太空站，想導演必定兼任攝影師，而Tom Cruise的導演Dougn Liman正有攝影的專長，但在狹小的ISS艙內展現什麼樣的戲劇效果，就要看導演的才華了。

人類向太空發展幾十年了，引發出來的影劇無數，至今仍被稱道最多的算是2001: ASpace Odyssey，這是一部1968年由英國科學作家Arthur C. Clarke與美國製片家Stanley Bubrick合作的科幻影片，雖是科幻，確有相當「科」的含量，影片請了很多顧問，有太空工程師、超級電腦專家、MIT的AI學者，盡量讓這部影片呈現2001年的科技前景。像輪狀的旋轉太空站，經後人估算，大小與速度正好可以製造艙內重力。而太空沒有空氣，火箭噴火就沒有聲音，一反其餘的影片發出吼聲。

影片的Jupiter Mission主角HAL，這部AI超級電腦，開始不聽指揮，有了自己的想法。這部電腦以情緒的潛力，從經驗學習到愛、恨、嫉妒，終於顯出如同人類的精神障礙，導致神經衰弱，這是當時對以後AI電腦的預期。另一件有趣的事，是HAL三個字母依英文字母排序，恰好在IBM三個字母前面，謠傳有壓抑IBM的暗示，Clarke以後解釋完全是巧合，HAL的原意是指Huristic ALgorithmic Computer（啟發式演算的電腦，一種快速的運算方法）。

1969年Apollo11登月成功，Clarke被邀到CBS電視現場評論，當太空人踏上月球的一刻，問他有什麼感想，他說：「我的心臟停了！我的呼吸停了！」