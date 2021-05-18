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金山人語／詹王對柯瑞 江山代有人才出

邱鴻安

本周三(19日)，有一非看不可的比賽，由柯瑞與詹姆斯對決，勝負將影響到勇士和湖人的季後賽。詹姆斯已36歲，柯瑞也33歲，這樣重要的對決，可能成為絕響，因此非看不可。

筆者來美20多年，看NBA也看了20多年；我看球的歷史，可以說是從球王喬丹開始的，雖然我初來美國時，已是喬丹時代的末期，但仍能領悟「飛人」(Air Jordan)的風采。1990年代的NBA，仍是大個子網下爭奪的世界，但6呎6吋、具有驚人彈跳力的喬丹，可以躍起，在空中停頓，再做出不同動作，避開防守者的攔截。

1998年，20歲的柯比第一次進明星賽，與喬丹同場；刻意模仿喬丹的柯比，不但在場上亦步亦趨，緊貼喬丹，還做出無數神似喬丹的動作；當時傳媒拍到一個後來成為經典的一剎那：柯比和喬丹肩靠肩、彎腰、雙手叉膝的鏡頭。明星賽之後，球壇開始說，喬丹「將火炬傳給柯比」。毫無疑問，柯比模仿喬丹；喬丹也承認，柯比經常向他請教。去年初，柯比墜機身亡，喬丹甚至說：「柯比死了，我的一部分也死了。」

除了模仿，柯比也確實練出自己的必殺技，那就是，在籃下進攻時，他總是擺出背向籃框、與防守者進行單對單的決鬥，他可以用不同的步法，越過對手。NBA最重這種個人單打的技術，柯比贏得同行尊敬，與這種過人球技大有關係。

2013年，柯比35歲，開始走下坡，這時柯瑞25歲，開始崛起。這一年柯瑞投中272個三分球，打破了當時的紀錄(261個)。2013年2月23日，柯瑞客場戰紐約，攻下54分，包括投中11個三分球，球壇將這場比賽稱為「三分球時代」的開始。我看球的歷史，也從柯比轉到柯瑞。

柯瑞2014年成為投中超過300個三分球的第一人，2016年更創下歷來最高紀錄的402個，金州王朝也是從那時開始的。柯瑞的三分球為NBA帶來革命，因為在他之前，NBA仍是大個子籃下爭奪的比賽，但三分球革命一下子將籃下爭奪拉開至22呎以外，整個比賽於是起了變化。

柯瑞的三分球，最刺激之處在於，他可以在數分鐘內，連續命中數球，比賽因此被翻轉，可以從落後變為領先，還可以一下子將比分接開，使對手崩潰，無法追趕。

巨鯊歐尼爾日前作了一精僻評論，他說，NBA「最無法防守」(the most unguardable)的人，歷來只有四人，即喬丹、柯比、歐尼爾和柯瑞。喬丹、柯比和歐尼爾都已退休，柯瑞是唯一的現役球員，因此在歐尼爾心中，包括詹姆斯和一眾球星，都是可以防守的，只有柯瑞是例外。

喬丹 柯比 柯瑞

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