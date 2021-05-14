金山人語／5‧16通知與十年浩劫

再有兩天，就是5月16日，中國 當代史上一個重要的日子。十年文革的發動，以這一天為標誌。

話說從頭。1964年7月，毛澤東提議成立「五人小組」，統領文化宣傳事務，由政治局委員兼北京 市長彭真任組長，中宣部部長陸定一為副組長。

1965年11月，姚文元在上海發文，評吳晗新編歷史劇「海瑞罷官」。姚認為，吳借古諷今，為廬山會議被罷官的彭德懷鳴冤，文章立即引起爭論。

事涉敏感，且吳晗是彭真副手，五人小組不能不介入。1966年2月，小組召開專家會議，經討論認為，不應將藝術上升為政治問題，不應將海瑞和彭德懷扯到一起。會議討論整理成報告，名「匯報提綱」，經副主席劉少奇主持的政治局會議通過，上呈毛，史稱「二月提綱」。

上意難測，無論彭還是劉，都不了解毛真意，其實正是要將藝術問題政治化。他們更不知，姚文元文章是在江青授意下完成的。

「二月提綱」觸怒聖意。毛接著多次與康生和江青談話，批判提綱，斥責彭真的北京市委針插不進水潑不進，應該解散；陸定一的中宣部是閻王殿，要打倒閻王、解放小鬼。

怒氣難消，毛又指示劉少奇開政治局擴大會議，集中批判彭、陸及與其同夥羅瑞卿、楊尚昆等人。5月16日，會議舉手通過了由陳伯達起草、經毛八次修改的「中國共產黨中央委員會通知」，這就是所謂的「五一六通知」。

「通知」宣布，學術藝術等上層建築領導權，都已被混進黨內的資產階級人物、反革命修正主義分子竊取了。赫魯曉夫式人物，就睡在身邊，甚至還被培養為接班人。一旦時機成熟，他們就會奪取政權，江山變色。「通知」宣告解散五人小組，重設「文革小組」，主要成員包括康生、陳伯達、江青、張春橋和姚文元。

「五一六通知」奠定文革理論綱領和人事布局，標誌「文革」的正式發動。接著，林彪發表講話，稱毛主席的話，句句是真理，一句頂一萬句，誰反對毛，全黨全國共誅之。劉少奇、周恩來等，也紛紛表態，批二月提綱，表達對毛效忠。毛一天都未參加會議，但他的絕對權威恰在此刻達至頂峰。

轟轟烈烈的十年浩劫，就這樣開始了；它的陰魂，至今未散。

當權力被集中到一個人身上時，不管他多麼愚頑，其他人都只能跪著，或淪為打手，或被人打，而更多時候，則是打過別人後，再被人打，或者反之。

也有人不甘受辱，但也只能「自絕於黨」。二月提綱執筆人、時任中宣部副部長的姚溱，五一六通知後，默默地選擇了自我結束年輕的生命。